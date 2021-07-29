Descontinuado
Supermacia e flexível
Ortodôntica e livre de BPA
Embalagem com 2 unidades
6 a 18 meses
A pele sensível dos bebês precisa de cuidados especiais. Com nossa tecnologia de proteção, desenvolvemos uma chupeta que segue as curvas do rosto do bebê. Seu bebê terá menos marcas na pele e menos irritação nas bochechas.
A proteção arredondada minimiza a pressão nas bochechas do bebê para proporcionar uma sensação mais suave na pele.
Optamos pelo material de silicone para os nossos bicos Ultra Soft e Ultra Air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.
5.0
de 5
20
Críticas
100%
recomendam este produto
Taliemari
29/07/2021
Brasil
Lindas e perfeitas
Minha bebê ainda não usou, pois está no de 0 a 6 meses. Mas já estamos preparados para os próximos meses, aqui é só Philips Avent porque são produtos de ótima qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Mauricio Jr
24/06/2021
Brasil
Chupeta incrível!!!!
Além de linda, a qualidade do material impressiona. Muito macia e o material utilizado não gera marcas e irritação na pele do bebê. O bico confortável facilitou muito a adaptação do bebê. Recomendamos!
Prós
Bico confortável e qualidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
21/06/2021
Brasil
Ótimo calmante
Meu filho começou a usar chupeta após o termino da amamentação, isso foi quando ele ja tinha 9-10 meses. Ela o acalma e ele sempre usa nos momentos de irritabilidade ou sono.
Prós
Ótima anatomia
Contras
Nao tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft
Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.
85% das mamães pesquisadas acharam esta chupeta mais macia do que os oito modelos semelhantes de outras marcas líderes. Pesquisa independente, EUA, fevereiro de 2017.