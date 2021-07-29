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Descontinuado

Philips Avent ultra softchupeta

SCF222/01

5
| (20) Críticas | 100% recomendam este produto
Uma chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebê
Cuide da pele sensível com a chupeta Philips Avent Ultra Soft. A proteção flexível e supermacia* segue o formato das bochechas do bebê, deixando menos marcas e causando menos irritação na pele.
Ver todos os benefícios

Para menos marcas e menos irritação na pele

Uma chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebê

  • Supermacia e flexível

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • Embalagem com 2 unidades

  • 0 a 6 meses

Proteção macia e flexível

Proteção macia e flexível

A pele sensível dos bebês precisa de cuidados especiais. Com nossa tecnologia de proteção, desenvolvemos uma chupeta que segue as curvas do rosto do bebê. Seu bebê terá menos marcas na pele e menos irritação nas bochechas.

Proteção arredondada

Proteção arredondada

A proteção arredondada minimiza a pressão nas bochechas do bebê para proporcionar uma sensação mais suave na pele.

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Optamos pelo material de silicone para os nossos bicos Ultra Soft e Ultra Air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

20

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

29/07/2021

Brasil

Brasil

Lindas e perfeitas

Minha bebê ainda não usou, pois está no de 0 a 6 meses. Mas já estamos preparados para os próximos meses, aqui é só Philips Avent porque são produtos de ótima qualidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

24/06/2021

Brasil

Brasil

Chupeta incrível!!!!

Além de linda, a qualidade do material impressiona. Muito macia e o material utilizado não gera marcas e irritação na pele do bebê. O bico confortável facilitou muito a adaptação do bebê. Recomendamos!

Prós

Bico confortável e qualidade

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Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

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Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

21/06/2021

Brasil

Brasil

Ótimo calmante

Meu filho começou a usar chupeta após o termino da amamentação, isso foi quando ele ja tinha 9-10 meses. Ela o acalma e ele sempre usa nos momentos de irritabilidade ou sono.

Prós

Ótima anatomia

Contras

Nao tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft

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Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft

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Avisos legais

  1. Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft.

  2. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso.

  3. 85% das mamães pesquisadas acharam esta chupeta mais macia do que os oito modelos semelhantes de outras marcas líderes. Pesquisa independente, EUA, fevereiro de 2017.