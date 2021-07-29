Descontinuado
Supermacia e flexível
6 a 18 meses
Ortodôntica e livre de BPA
Embalagem com 2 unidades
A pele sensível precisa de cuidados extras. Nossa tecnologia de proteção permite que a chupeta siga as curvas naturais do rosto do seu bebê para um ajuste confortável. Seu bebê terá menos marcas na pele e menos irritação.
Nossa proteção arredondada minimiza a pressão para um uso confortável nas bochechas do seu bebê.
Perguntamos às mães como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Ultra Soft e Ultra Air.
5.0
de 5
20
Críticas
100%
recomendam este produto
Taliemari
29/07/2021
Brasil
Lindas e perfeitas
Minha bebê ainda não usou, pois está no de 0 a 6 meses. Mas já estamos preparados para os próximos meses, aqui é só Philips Avent porque são produtos de ótima qualidade.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Mauricio Jr
24/06/2021
Brasil
Chupeta incrível!!!!
Além de linda, a qualidade do material impressiona. Muito macia e o material utilizado não gera marcas e irritação na pele do bebê. O bico confortável facilitou muito a adaptação do bebê. Recomendamos!
Prós
Bico confortável e qualidade
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft
21/06/2021
Brasil
Ótimo calmante
Meu filho começou a usar chupeta após o termino da amamentação, isso foi quando ele ja tinha 9-10 meses. Ela o acalma e ele sempre usa nos momentos de irritabilidade ou sono.
Prós
Ótima anatomia
Contras
Nao tem
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft
Desenvolvida por mães e profissionais da saúde
Testes com consumidores dos EUA em 2016-2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft
Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso
A marca nº 1 em chupetas no mundo
Nossa linha ajuda as mamães e os bebês em cada fase do desenvolvimento
85% das mamães pesquisadas acharam esta chupeta mais macia do que os oito modelos semelhantes de outras marcas líderes. Pesquisa independente, EUA, fevereiro de 2017.