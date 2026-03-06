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  • Ajuda a amamentar com conforto por mais tempo*
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Descontinuado

Philips AventProtetor de mamilos

SCF153/03

Ajuda a amamentar com conforto por mais tempo*
Os protetores de mamilos são desenvolvidos para ajudar na amamentação quando você ou o bebê tiverem alguma dificuldade. A proteção ultrafina do bico em forma de borboleta permite o contato do bebê com o seio e ajuda na proximidade enquanto você amamenta.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Permite a pega fácil do bebê e protege sua pele*

Ajuda a amamentar com conforto por mais tempo*

  • Projetado para contato com a pele

  • Protege mamilos doloridos

  • Médio (21mm)

  • 2 unidades

Projetado para permitir o contato da pele com o bebê

Projetado para permitir o contato da pele com o bebê

Nossos protetores de mamilo ultrafinos em forma de borboleta foram projetados para contato pele a pele para o bebê. Graças ao formato, não só o nariz fica em contato com o seio, mas também o queixo, assim permitindo que o bebê sinta o cheiro e toque a pele da mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro do mamilo para assegurar que o bebê possa pegar corretamente toda a aréola. Desfrute do vínculo com seu pequeno ao mesmo tempo em que protege os mamilos.

Projetado para ajudar em dificuldades de pega do seio

Projetado para ajudar em dificuldades de pega do seio

Projetamos nossos protetores de mamilo para ajudar os bebês com os dificuldades de pega precoce do seio e ajudá-la a amamentar por mais tempo*. Feito para mães com mamilos achatados e invertidos e bebês com técnica de sucção fraca ou anomalias orais, o protetor de mamilo pode proporcionar um molde de mamilo para a pega, mantendo e assegurando uma posição alongada durante as pausas de amamentação do bebê.

Feito para mamilos sensíveis, machucados ou doloridos

Feito para mamilos sensíveis, machucados ou doloridos

Os protetores de mamilo são projetados para proporcionar conforto e amamentações mais gentis para mamilos machucados, rachados ou doloridos. Eles podem ajudar a reduzir a fricção e o estiramento dos mamilos durante a amamentação, para que você possa amamentar o bebê confortavelmente.

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 

  1. no caso de mamilos achatados ou invertidos, machucados, sensíveis, rachados ou doloridos e alguns bebês com dificuldades de pega do seio

  2. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE

  3. Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido pelos consumidores nesta seção e, consequentemente, qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o uso do produto nela incluído não se destina a ser uma informação oficial da Philips.