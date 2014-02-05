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  • Bico macio
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Descontinuado

Philips AventBicos macios

SCF146/02

3
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Bico macio
Os bicos macios Philips Avent foram projetados para gengivas delicadas e são ideais para uma fácil transição do seio ou da mamadeira para o copo. Com válvula antivazamento prática e fácil de limpar.
Ver todos os benefícios

Prático bico antivazamento

Bico macio

  • Seis meses ou mais

  • Branco

  • Embalagem com duas unidades

Compatível com mamadeiras e copos Philips Avent

Todas as mamadeiras e copos Philips Avent são compatíveis, excluindo as mamadeiras de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Assim, você pode misturar e combinar o copo ideal às necessidades de desenvolvimento individual das crianças.

Válvula antivazamento patenteada

Prática e fácil de limpar

Bico macio

Bico macio

Projetado para gengivas delicadas

Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

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1

05/02/2014

Brasil

Brasil

pode melhorar

O liquido é dificil sair, porisso precisei rasgar um pouco a parte interior do bico. Qto a limpeza, mesmo fervendo, não limpa a parte interna próxima dos furos, porisso precisei procurar outro bico para troca

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF146/02 Soft spouts

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Esta avaliação foi feita para SCF146/02 Soft spouts

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