Descontinuado
Seis meses ou mais
Branco
Embalagem com duas unidades
Todas as mamadeiras e copos Philips Avent são compatíveis, excluindo as mamadeiras de vidro e os copos Grown-up/My First Big Kid. Assim, você pode misturar e combinar o copo ideal às necessidades de desenvolvimento individual das crianças.
Prática e fácil de limpar
Projetado para gengivas delicadas
3.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
fror
05/02/2014
Brasil
pode melhorar
O liquido é dificil sair, porisso precisei rasgar um pouco a parte interior do bico. Qto a limpeza, mesmo fervendo, não limpa a parte interna próxima dos furos, porisso precisei procurar outro bico para troca
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF146/02 Soft spouts
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