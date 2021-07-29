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  • A chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebê
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Descontinuado

Philips AventChupeta Ultra Soft

SCF092/51

5
| (20) Críticas | 100% recomendam este produto
A chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebê
Cuide da pele sensível com a chupeta Philips Avent Ultra Soft. A proteção flexível e supermacia segue o formato das bochechas do bebê, deixando menos marcas e causando menos irritação na pele para um relaxamento mais confortável.
Ver todos os benefícios

Proteção flexível para um encaixe confortável

A chupeta mais macia para a pele sensível do seu bebê

  • Supermacia e flexível

  • 6 a 18 meses

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • Embalagem com 1 unidade

Proteção macia e flexível para menos marcas na pele e menos irritação

Proteção macia e flexível para menos marcas na pele e menos irritação

A pele sensível precisa de cuidados extras. Nossa tecnologia de proteção permite que a chupeta siga as curvas naturais do rosto do seu bebê para um ajuste confortável. Seu bebê terá menos marcas na pele e menos irritação.

Proteção arredondada para maior conforto todos os dias

Proteção arredondada para maior conforto todos os dias

Nossa proteção arredondada minimiza a pressão para um uso confortável nas bochechas do seu bebê.

Amada por bebês no mundo todo*

Amada por bebês no mundo todo*

Perguntamos às mães como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Ultra Soft e Ultra Air.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

20

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
2
1

29/07/2021

Brasil

Brasil

Lindas e perfeitas

Minha bebê ainda não usou, pois está no de 0 a 6 meses. Mas já estamos preparados para os próximos meses, aqui é só Philips Avent porque são produtos de ótima qualidade.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

24/06/2021

Brasil

Brasil

Chupeta incrível!!!!

Além de linda, a qualidade do material impressiona. Muito macia e o material utilizado não gera marcas e irritação na pele do bebê. O bico confortável facilitou muito a adaptação do bebê. Recomendamos!

Prós

Bico confortável e qualidade

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF213/22 Chupeta Ultra Soft

21/06/2021

Brasil

Brasil

Ótimo calmante

Meu filho começou a usar chupeta após o termino da amamentação, isso foi quando ele ja tinha 9-10 meses. Ela o acalma e ele sempre usa nos momentos de irritabilidade ou sono.

Prós

Ótima anatomia

Contras

Nao tem

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF528/12 Chupeta Ultra Soft

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Avisos legais

  1. Desenvolvida por mães e profissionais da saúde

  2. Testes com consumidores dos EUA em 2016-2017 demonstram 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas Ultra Air e Ultra Soft

  3. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso

  4. A marca nº 1 em chupetas no mundo

  5. Nossa linha ajuda as mamães e os bebês em cada fase do desenvolvimento

  6. 85% das mamães pesquisadas acharam esta chupeta mais macia do que os oito modelos semelhantes de outras marcas líderes. Pesquisa independente, EUA, fevereiro de 2017.