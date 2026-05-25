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  • Permite que a pele do seu bebê respire
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Philips Avent ultra airchupeta

SCF080/13

4.9
| (56) Críticas | 98% recomendam este produto
Permite que a pele do seu bebê respire
Chupeta com ventilação. A chupeta Philips Avent Ultra Air tem orifícios para passagem de ar extragrandes para manter a pele do seu bebê seca. Disponível em várias cores e designs.
Ver todos os benefícios

Orifícios grandes permitem que a pele do seu bebê respire

Permite que a pele do seu bebê respire

  • Permite que a pele do seu bebê respire

  • Ortodôntica e livre de BPA

  • Embalagem com 2 unidades

  • 0 a 6 meses

Permite que a pele do bebê respire

Permite que a pele do bebê respire

Orifícios para passagem de ar extragrandes mantêm a pele do seu bebê seca enquanto ele relaxa.

Amada por bebês no mundo todo*

Amada por bebês no mundo todo*

Perguntamos às mães como seus filhos respondem aos nossos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% revela que seus bebês aceitaram as chupetas Philips Ultra Soft e Ultra Air.

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Bico feito de silicone próprio para alimentos

Optamos pelo material de silicone para os bicos ultra soft e ultra air porque é um material seguro e inerte, amplamente utilizado em aplicações médicas, livre de produtos químicos perigosos, substâncias ativas endócrinas (por exemplo, BPA) e alérgenos.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.9

de 5

56

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

25/05/2026

Brasil

Brasil

Chupeta Maravilhosa

Chupeta maravilhosa, uso toda noite pra dormi.. Bico muito macio, encaixa perfeito..

Prós

Excelente Produto

Contras

N possui..

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador

Date of Use 2026-05-21

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ultra air SCF086/05 suavizador

Date of Use 2026-05-21

30/04/2021

Brasil

Brasil

Macia

Ganhei essa chupeta e depois disso só uso ela, muito boa e eficiente

Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air

Esta avaliação foi feita para SCF458/12 Chupeta Ultra Air

09/11/2020

Brasil

Brasil

Produto maravilhoso

Essas chupetas são ótimas! Comprei para o meu afilhado e ele se adaptou muito bem

Prós

Fácil de esterilizar

Contras

nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF342/20 Chupeta Ultra Air

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Avisos legais

  1. Testes com consumidores dos EUA em 2016 e 2017 demonstram uma média de 98% de aceitação do bico texturizado Philips Avent usado em nossas chupetas ultra air e ultra soft.

  2. Por questões de higiene, troque as chupetas depois de 4 semanas de uso