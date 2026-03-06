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Philips Avent ChupetaUltra Start Nighttime

SCF076/06

Acalmando recém-nascidos desde o primeiro dia
Tranquilidade e conforto desde o primeiro dia. A chupeta noturna Ultra Start Nighttime Philips Avent foi criada para se adaptar à boca do recém-nascido e pode ser usada com segurança até os dois meses de idade. Com seu botão que brilha no escuro, ela também é fácil de encontrar à noite.
Ver todos os benefícios

O ajuste perfeito, dia e noite

Acalmando recém-nascidos desde o primeiro dia

  • Com botão que brilha no escuro

  • Simétrica e livre de BPA

  • Projetada para recém-nascidos

  • 0 a 2 meses

Nossa menor e mais leve chupeta, projetada para recém-nascidos

Nossa menor e mais leve chupeta, projetada para recém-nascidos

A chupeta Ultra Start foi especialmente projetada para se adaptar a bocas e rostos pequenos. Seu design leve e sem anéis torna-a a primeira chupeta ideal e é adequada para bebês de até dois meses de idade. O formato e o tamanho do bico auxiliam na transição para as linhas de chupetas Ultra Air e Ultra Soft Philips Avent, para que as necessidades de sucção individual do bebê sejam sempre atendidas.

98% de aceitação do bico

98% de aceitação do bico

Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% deles revelam que seus bebês aceitaram as chupetas Ultra Philips Avent.

Bico macio e simétrico

Bico macio e simétrico

Bico de silicone macio e simétrico projetado para o desenvolvimento oral individual do bebê.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. O teste realizado em 2023 com consumidores dos EUA confirma 98% de aceitação do bico Philips Avent texturizado utilizado nas chupetas ultra (n=201).

  2. Informação baseada nos resultados do teste realizado com consumidores dos EUA (2023, n=201).

  3. Por questões de higiene, troque as chupetas a cada quatro semanas de uso.