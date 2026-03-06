SCF076/06
Com botão que brilha no escuro
Simétrica e livre de BPA
Projetada para recém-nascidos
0 a 2 meses
A chupeta Ultra Start foi especialmente projetada para se adaptar a bocas e rostos pequenos. Seu design leve e sem anéis torna-a a primeira chupeta ideal e é adequada para bebês de até dois meses de idade. O formato e o tamanho do bico auxiliam na transição para as linhas de chupetas Ultra Air e Ultra Soft Philips Avent, para que as necessidades de sucção individual do bebê sejam sempre atendidas.
Perguntamos aos pais como seus filhos respondem aos bicos de silicone texturizados e, em média, 98% deles revelam que seus bebês aceitaram as chupetas Ultra Philips Avent.
Bico de silicone macio e simétrico projetado para o desenvolvimento oral individual do bebê.
Críticas
O teste realizado em 2023 com consumidores dos EUA confirma 98% de aceitação do bico Philips Avent texturizado utilizado nas chupetas ultra (n=201).
Informação baseada nos resultados do teste realizado com consumidores dos EUA (2023, n=201).
Por questões de higiene, troque as chupetas a cada quatro semanas de uso.