Nossa menor e mais leve chupeta, projetada para recém-nascidos

A chupeta Ultra Start foi especialmente projetada para se adaptar a bocas e rostos pequenos. Seu design leve e sem anéis torna-a a primeira chupeta ideal e é adequada para bebês de até dois meses de idade. O formato e o tamanho do bico auxiliam na transição para as linhas de chupetas Ultra Air e Ultra Soft Philips Avent, para que as necessidades de sucção individual do bebê sejam sempre atendidas.