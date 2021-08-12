ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

        Descontinuado

        Philips AventSCF070/24 Natural baby bottle

        SCF070/24

        4.8
        | (26) Críticas | 100% recomendam este produto
        Ver todos os benefícios

        Obter suporte para este produto

        Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

        Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

        Acesse a seção de peças e acessórios

        Peças e acessórios

        Críticas

        Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
        As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

        4.8

        de 5

        26

        Críticas

        100%

        recomendam este produto

        3
        2

        12/08/2021

        Brasil

        Brasil

        Ótimo produto!!

        Produto maravilhoso, minha filha se adaptou super bem!!! Super recomendo!!

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

        12/11/2020

        Brasil

        Brasil

        Pratica

        Esta mamadeira é muito boa, pois quem está em fase de desmame ela me ajudou por ter o bico que simula o peito.

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/20 Mamadeira Pétala

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/20 Mamadeira Pétala

        05/11/2020

        Brasil

        Brasil

        Ótimo produto

        A mamadeira é muito boa, evita engasgos e é super prática para lavar! Super recomendo os produtos Avent.

        Prós

        Qualidade e facilidade

        Contras

        não há

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

        Sim, eu recomendo este produto

        Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

        Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

        • Ofertas exclusivas para membros.
        • Acesso antecipado às vendas.
        • Dicas para um estilo de vida saudável.

        Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

        • Ofertas exclusivas para membros.
        • Acesso antecipado às vendas.
        • Dicas para um estilo de vida saudável.