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  • Tornando a amamentação natural
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Descontinuado

Philips AventMamadeira Pétala

SCF070/21

4.8
| (26) Críticas | 100% recomendam este produto
Tornando a amamentação natural
Nossa mamadeira Pétala com um bico ultramacio se assemelha mais ao seio. O bico largo em forma de seio com design em espiral flexível e pétalas confortáveis, permite uma pega natural e facilita a combinação da amamentação com a mamadeira.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Pega natural

Tornando a amamentação natural

  • 1 mamadeira

  • 260 ml

  • Bico para fluxo lento

  • Um mês ou mais

Facilita a pega do bebê devido ao formato largo do bico

Facilita a pega do bebê devido ao formato largo do bico

O bico largo em formato de seio estimula uma pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.

Bico ultramacio projetado para imitar a sensação do peito

Bico ultramacio projetado para imitar a sensação do peito

O bico possui uma textura ultramacia, projetado para imitar a sensação do peito.

Design em espiral flexível combinado com pétalas confortáveis

Design em espiral flexível combinado com pétalas confortáveis

Design em espiral flexível, combinado com nossas exclusivas pétalas confortáveis para criar um bico flexível, permitindo uma alimentação mais natural evitando que bico dobre.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.8

de 5

26

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2

12/08/2021

Brasil

Brasil

Ótimo produto!!

Produto maravilhoso, minha filha se adaptou super bem!!! Super recomendo!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

12/11/2020

Brasil

Brasil

Pratica

Esta mamadeira é muito boa, pois quem está em fase de desmame ela me ajudou por ter o bico que simula o peito.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF070/20 Mamadeira Pétala

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF070/20 Mamadeira Pétala

05/11/2020

Brasil

Brasil

Ótimo produto

A mamadeira é muito boa, evita engasgos e é super prática para lavar! Super recomendo os produtos Avent.

Prós

Qualidade e facilidade

Contras

não há

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE

  2. O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.