Descontinuado
1 mamadeira
260 ml
Bico para fluxo lento
Um mês ou mais
O bico largo em formato de seio estimula uma pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.
O bico possui uma textura ultramacia, projetado para imitar a sensação do peito.
Design em espiral flexível, combinado com nossas exclusivas pétalas confortáveis para criar um bico flexível, permitindo uma alimentação mais natural evitando que bico dobre.
4.8
de 5
26
Críticas
100%
recomendam este produto
Guiprado
12/08/2021
Brasil
Ótimo produto!!
Produto maravilhoso, minha filha se adaptou super bem!!! Super recomendo!!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF070/21 Mamadeira Pétala
Sim, eu recomendo este produto
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Carol03
12/11/2020
Brasil
Pratica
Esta mamadeira é muito boa, pois quem está em fase de desmame ela me ajudou por ter o bico que simula o peito.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF070/20 Mamadeira Pétala
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05/11/2020
Brasil
Ótimo produto
A mamadeira é muito boa, evita engasgos e é super prática para lavar! Super recomendo os produtos Avent.
Prós
Qualidade e facilidade
Contras
não há
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado online em dezembro de 2017 pela GemSeek, a mais de 8000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.
0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da UE
O que é cólica e como ela afeta os bebês? A cólica é causada, em parte, por engolir ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebê. Os sintomas incluem choro e o incômodo.