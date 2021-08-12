Descontinuado
4.8
de 5
26
Críticas
100%
recomendam este produto
Guiprado
12/08/2021
Brasil
Ótimo produto!!
Produto maravilhoso, minha filha se adaptou super bem!!! Super recomendo!!
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Carol03
12/11/2020
Brasil
Pratica
Esta mamadeira é muito boa, pois quem está em fase de desmame ela me ajudou por ter o bico que simula o peito.
Sim, eu recomendo este produto
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05/11/2020
Brasil
Ótimo produto
A mamadeira é muito boa, evita engasgos e é super prática para lavar! Super recomendo os produtos Avent.
Prós
Qualidade e facilidade
Contras
não há
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