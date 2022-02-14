Descontinuado
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Max Diogo
14/02/2022
Brasil
Muito Bom
Nota 10, ótimo produto,eficiente e possível adequar a cada fase da criança.
Prós
Bico adequado para a fase da criança.
Contras
Não encontrei
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF030/17 Natural baby bottle
Sim, eu recomendo este produto
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Logan_2022
12/01/2022
Brasil
Ótimo produto!
O que me chamou atenção foi que é Anti-cólica, esse foi o diferencial que encontrei nela. O bico é macio e simula o peito da mãe, acredito que por isso meu filho gostou. Só um detalhe poderiam fazer pra ficar perfeito, a marcação de ml poderia ser em alto relevo e não pintado, sem o perigo de sumir com o tempo.
Prós
Anti-cólica, esse foi o diferencial que vi em comparação a outras mamadeiras. O bico é macio e simula o peito da mãe.
Contras
Marcação de ml é pintado, pode sumir com o tempo. Poderia ser em alto relevo igual copo de medida. Aí, seria nota 10. Por enquanto, nota 9,9.
Sim, eu recomendo este produto
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