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Descontinuado

Philips AventBabá eletrônica digital com câmera

SCD603/00

2.5
| (19) Críticas
A conexão essencial para o seu bebê
Com o SCD603, você pode manter uma conexão segura com o seu bebê a todo o momento. Além da perfeita qualidade de som, você também consegue vê-lo dia e noite. Com alcance de até 150 metros, este monitor é totalmente portátil e fácil de usar.
Ver todos os benefícios
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Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Veja e ouça seu bebê de qualquer canto da casa

A conexão essencial para o seu bebê

  • Tela colorida de 2,4''

Função de bateria backup em caso de queda de energia

Função de bateria backup na unidade do bebê para que você permaneça conectado em caso de falha de energia

Ouça seu bebê em som nítido

Tela colorida de 2,4'' e alta resolução

Especificações técnicas

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Críticas

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2.5

de 5

19

Críticas

13/09/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto maravilhoso, melhor aquisição que eu fiz!!!

Produto muito bom, depois que comprei não sei como consegui ficar sem por tanto tempo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Babá eletrônica digital com câmera

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Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Babá eletrônica digital com câmera

23/07/2017

Brasil

Brasil

Muito boa.

Não fosse a interferência com o WiFi e sinal ruim por causa das paredes, seria perfeita. E olhe que meu apartamento é pequeno. Mas fora isso recomendo, ótimo visor. Uso há 6 meses e até agora não apresentou defeito. Não sei o que faria se ela quebrasse. Uso demais para monitorar meu bebê.

Sim, eu recomendo este produto

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23/07/2017

Brasil

Brasil

Muito boa.

Não fosse a interferência com o WiFi e sinal ruim por causa das paredes, seria perfeita. E olhe que meu apartamento é pequeno. Mas fora isso recomendo, ótimo visor. Uso há 6 meses e até agora não apresentou defeito. Não sei o que faria se ela quebrasse. Uso demais para monitorar meu bebê.

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 