Descontinuado
SCD603/00
Tela colorida de 2,4''
Função de bateria backup na unidade do bebê para que você permaneça conectado em caso de falha de energia
2.5
de 5
19
Críticas
Carol36
13/09/2017
Brasil
Comprador verificado
Produto maravilhoso, melhor aquisição que eu fiz!!!
Produto muito bom, depois que comprei não sei como consegui ficar sem por tanto tempo.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD603/00 Babá eletrônica digital com câmera
Sim, eu recomendo este produto
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Cinthiabs
23/07/2017
Brasil
Muito boa.
Não fosse a interferência com o WiFi e sinal ruim por causa das paredes, seria perfeita. E olhe que meu apartamento é pequeno. Mas fora isso recomendo, ótimo visor. Uso há 6 meses e até agora não apresentou defeito. Não sei o que faria se ela quebrasse. Uso demais para monitorar meu bebê.
Sim, eu recomendo este produto
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ARLUKI
23/07/2017
Brasil
Muito boa.
Não fosse a interferência com o WiFi e sinal ruim por causa das paredes, seria perfeita. E olhe que meu apartamento é pequeno. Mas fora isso recomendo, ótimo visor. Uso há 6 meses e até agora não apresentou defeito. Não sei o que faria se ela quebrasse. Uso demais para monitorar meu bebê.
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.