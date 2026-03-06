Descontinuado
SC5275/10
Pele limpa, macia e radiante
O Philips VisaPure Essential inclui uma nova tecnologia de limpeza de rosto que melhorará sua rotina diária de limpeza sem dificuldades. Uma maneira confortável de deixar a sua pele limpa, macia e radiante.
Tecnologia DualMotion
Limpeza
2 cab. escov. de limpeza, estojo
Dois ajustes de intensidade
O Philips VisaPure Essential traz uma nova tecnologia que levará sua rotina diária de limpeza a um nível superior sem dificuldades. Uma maneira suave de deixar a sua pele limpa, macia e radiante.
A escova gira e vibra. O movimento de pulsação vertical suavemente quebra as impurezas da superfície, incluindo sujeira, células mortas e resíduos de maquiagem. O movimento rotatório varre as impurezas, deixando a pele mais profundamente limpa. Os movimentos coordenados das cerdas proporcionam a você uma limpeza completa e prática.
O rosto pode ser dividido em diferentes zonas. O timer de zona da pele avisa com uma pausa quando é hora de prosseguir para a próxima zona da pele. O dispositivo para de funcionar automaticamente após um programa para todo o rosto. O programa de Limpeza dura 1 minuto.
Críticas
10 vezes mais eficaz do que a limpeza manual, mas com o mesmo conforto em comparação com a remoção manual de maquiagem.