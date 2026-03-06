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Descontinuado

VisaPure EssentialAparelho de limpeza facial

SC5265/12

Pele limpa, macia e radiante

O Philips VisaPure Essential inclui uma nova tecnologia de limpeza de rosto que melhorará sua rotina diária de limpeza sem dificuldades. Uma maneira confortável de deixar a sua pele limpa, macia e radiante.

Ver todos os benefícios

Limpeza até 10 vezes melhor*

Pele limpa, macia e radiante

  • Tecnologia DualMotion

  • Limpeza

  • 1 cabeça de escovação para limpeza

  • Um ajuste de intensidade

Limpeza 10 vezes melhor para manter uma pele limpa e macia

Limpeza 10 vezes melhor para manter uma pele limpa e macia

O Philips VisaPure Essential traz uma nova tecnologia que levará sua rotina diária de limpeza a um nível superior sem dificuldades. Uma maneira suave de deixar a sua pele limpa, macia e radiante.

Combinação exclusiva de rotação e vibração

Combinação exclusiva de rotação e vibração

A escova gira e vibra. O movimento de pulsação vertical suavemente quebra as impurezas da superfície, incluindo sujeira, células mortas e resíduos de maquiagem. O movimento rotatório varre as impurezas, deixando a pele mais profundamente limpa. Os movimentos coordenados das cerdas proporcionam a você uma limpeza completa e prática.

Programa (timer) de um minuto para todo o rosto.

Programa (timer) de um minuto para todo o rosto.

O rosto pode ser dividido em diferentes zonas. O timer de zona da pele avisa com uma pausa quando é hora de prosseguir para a próxima zona da pele. O dispositivo para de funcionar automaticamente após um programa para todo o rosto. O programa de Limpeza dura 1 minuto.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. 10 vezes mais eficaz do que a limpeza manual, mas com o mesmo conforto em comparação com a remoção manual de maquiagem.