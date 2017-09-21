Descontinuado
A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos
O Philips Lumea IPL é a solução IPL sem fio mais eficiente para impedir o reaparecimento dos pelos corporais. Os suaves pulsos de luz, aplicados regularmente, mantêm a pele com a suavidade da seda todos os dias.
Para uso no corpo e no rosto
15 minutos para pernas
Vida útil <gt/>140.000 flashes de luz
Design sem fio
O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.
Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele lisinha e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.
O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.
Prémios
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Andréia35
21/09/2017
Brasil
Comprador verificado
Ótimo custo benefício.
Simplesmente maravilhoso. Os pelos reduzem mt já na segunda utilização. Mt prático de usar e super rápido
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea Precision SC2006/00 Sistema IPL de remoção de pelos
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Juli2000
13/02/2016
Brasil
Perfeito
Comprei este produto em 2013 em outro País. Usei como recomendado no manual, a cada 15 dias. Eu tinha MUITOS pêlos em todas as regiões do corpo. Na segunda sessão já percebi a diminuição dos pêlos e em menos de 6 meses (não me recordo com precisão) desapareceram os pêlos nas axilas, braços, abdômen, pernas, glúteos, virilha e rosto. Hoje apenas faço pequenas e rápidas manutenções quando algum pelinho insiste em crescer. Para mim foi o melhor produto que já adquiri e recomendo a todos! Foi uma verdadeira libertação! Parabéns à Philips, marca na qual passei a confiar ainda mais!
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SCSS
13/02/2016
Brasil
Perfeito
Comprei este produto em 2013 em outro País. Usei como recomendado no manual, a cada 15 dias. Eu tinha MUITOS pêlos em todas as regiões do corpo. Na segunda sessão já percebi a diminuição dos pêlos e em menos de 6 meses (não me recordo com precisão) desapareceram os pêlos nas axilas, braços, abdômen, pernas, glúteos, virilha e rosto. Hoje apenas faço pequenas e rápidas manutenções quando algum pelinho insiste em crescer. Para mim foi o melhor produto que já adquiri e recomendo a todos! Foi uma verdadeira libertação! Parabéns à Philips, marca na qual passei a confiar ainda mais!
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