Como tenho problemas hormonais, era meu sonho encontrar uma solução para meu excesso de pelos. Já havia comprados aparelho IPL de outra marca mas sem resultados. Através de uma amiga que comprou um aparelho de outra marca e está muito satisfeita, fui a busca de um aparelho na internet. O que me chamou atenção neste da Philips é que não há necessidade de trocar o cartucho. Não queria gastar tan5o dinheiro para algo que tinha certeza que não daria certo comigo. Como a Philips dá pra esse aparelho 60 dias garantia para a devolução do valor se a pessoa não estiver satisfeita (pelo menos na europa), e que o aparelho em condições de uso normais tem duração de vida de 5 anos me convenceu de testar o aparelho. A descrição geral: Tenho a pele morena (média) e os pêlos pretos. Segundo a pesquisa que fiz, o aparelho serviria para meu tipo de pele e pêlo. Ao chegar, pelo correio o pacote, abri com muita ansiedade para ver se era tudo realmente assimcomo havia visto na internet: o aparelho, me pareceu muito volumoso, dois adaptadores de luz(um para áreas maiores, como pernas, e outro para áreas menores como buço, zona de bikini, axilas, etc). Uma bolsa pra guardar o aparelho quando não em uso, o cabo para recarregar na energia e instruções de uso. Ao desempacotar tudo, enquanto pus o aparelho para carregar a bateria, comecei a ler nas instruções: para meu tipo de pele e pêlo eu deveria usar a densidade nr. 3, nas primeiras 4 vezes deveria usar a cada 2 semanas o aparelho para ver algum resultado e eu deveria tirar os pêlos com gilete ou outro aparelho que não puxasse os fios pela raiz, antes de usar o IPL. Toco ir ao banheiro para tirar os pêlos com gilete. Para o aparelho estar recarregado demorou 2 horas. Ansiosa, comecei a usa-lo. Há uma função muito legal que você nao precisa todo tempo apertar o botão pra disparar a luz: você segura o botão continuamente e o aparelho reconhece quando estiver em contato com a pele novamente. O aparelho é leve mais com o tempo se torna incômodo. Para que você não passe o aparelho no mesmo lugar, é aconselhável usar um lápis de olho branco e marcar por onde ja passou. A partir da segunda vez fiz isso e foi muito mais fácil o trabalho... Eles dizem que para uma perna você precisa de 15 minutos. Eu ainda não consegui achar o método que eles chegaram a esta conclusão. Tenho para cada perna entre 25 a 30 minutos, e só tenho 157 cm! Aos resultados: a primeira e segunda vez não vi resultados. A terceira vez percebi que algumas partes já não nasceram pêlos e os que nasceram, na sua maioria, eram mais finos. Quase não acreditei! Surpresa realmente foi quando, fiz hoje pela quinta vez e, como temos que tirar os pelos antes de começar a sessao IPL, quase não encontrei pêlos! Duas semanas, quase sem pêlos é um milagre para mim. Mesmo quando eu tirav com cêra, depois de uma semana já podia se ver muitos pêlos! Um parêntesis tenho que colocar aqui: Essa descrição somente vale para as pernas! A zona do bikini e das axilas não vi diferença, mas tenho um explicação: como sou muito sensível a dor e a desnsidade nr. 3 me dava a sensação de pequenas agulhas entrando na pele, baixei para o nr. 2. Hoje, fiz com a densidade 3 nas axilas e bikini para ver se vejo resultados das próximas vezes. Como são zonas pequenas, mordi os lábios e aguentei. Mas cada pessoa tem seu limite de dor, por isso, acho que a maioria não sente o que sinto.... Estou maravilhada com o produto embora nunca acreditei que funcionasse comigo. Uma das melhores compras que já fiz na minha vida. Vale cada centavo!