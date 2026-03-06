Descontinuado
SC2004/11
A maneira ideal de evitar o crescimento dos pelos
O Philips Lumea IPL é a solução IPL sem fio mais eficiente para impedir o reaparecimento dos pelos corporais. Os suaves pulsos de luz, aplicados regularmente, mantêm a pele com a suavidade da seda todos os dias.
Somente para uso no corpo
15 minutos para pernas
Vida útil <gt/>100.000 flashes de luz
Design sem fio
O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.
Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele lisinha e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.
O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.
Prémios
Críticas