Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.