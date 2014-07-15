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Descontinuado

Lumea PrecisionSistema IPL de remoção de pelos

SC2002/01

3.5
| (8) Críticas

1 prémio

Evite o crescimento de pelos
O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os pulsos de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.
Ver todos os benefícios

Remoção de pelos IPL: sua pele macia todos os dias

Evite o crescimento de pelos

  • Para uso no corpo e no rosto

  • 15 minutos para pernas

  • Vida útil &lt;gt/>100.000 flashes de luz

  • Design sem fio

Sua pele macia todos os dias

Sua pele macia todos os dias

O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

Eficiência sem esforço

Eficiência sem esforço

Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de dois tratamentos quinzenais e uma redução total dos pelos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter esses resultados, repita o tratamento a cada quatro ou seis semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar.

Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

Adaptado para usar com segurança no conforto da sua casa

O Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora de remoção de pelos a laser chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 1.500 voluntários.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.5

de 5

8

Críticas

3

15/07/2014

Brasil

Brasil

INACREDITAVELMENTE BOM!!!!

Produto PERFEITO para quem, como eu, tem muito mais pêlos do que gostaria........ Uso o Lumea desde 2012 (comprei o meu na Europa) e sou apaixonadíssima por ele! É muito fácil e simples de usar, por isso uso nos pernas, axilas, virilha, rosto, barriga...... Como outros métodos de depilação definitiva, quanto mais grossos e escuros os pêlos, melhores e mais visíveis são os resultados. Para a maioria das regiões do corpo ele é indolor (sentimos um calorzinho), mas em locais mais sensíveis o uso de gelo para "preparar" a pele ajuda bastante!

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Esta avaliação foi feita para Lumea Precision SC2002/00 Sistema de remoção de pelos por Luz Pulsada

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11/07/2014

Brasil

Brasil

Produto com resultado profissional que pode ser feito em casa.

Produto de excelente qualidade, fácil utilização e a longo prazo o investimento inicial será compensado muitas vezes.

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27/04/2014

Brasil

Brasil

funcionalidade excelente mas design deixa a desejar

Funcionalidade excelente já senti redução na quantidade de pelo em apenas 2 semanas de uso! Porém, design deixa a desejar por algumas posições que devemos fazer para alcançar algumas áreas de dificil alcance não conseguimos enxergar a luz verde. A bateria tem pouca duração (mais ou menos 30 min) e não para para usá-lo enquanto está carregando. É ótimo que seja wireless, mas a autonomia de bateria deveria ser um pouco maior ou podermos usá-lo carregando!

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