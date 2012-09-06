Descontinuado
Evite o crescimento de pelos
O sistema de remoção de pelos IPL (Luz Pulsada Intensa) Philips Lumea faz um excelente trabalho na remoção dos pelos do corpo todo. Os pulsos de luz suaves, aplicados regularmente, mantêm a pele incrivelmente macia todos os dias.
Somente para uso no corpo
15 minutos para pernas
Vida útil <gt/>100.000 flashes de luz
Design sem fio
O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.
Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de dois tratamentos quinzenais e uma redução total dos pelos após quatro a cinco tratamentos quinzenais. Para manter esses resultados, repita o tratamento a cada quatro ou seis semanas. O tempo entre os tratamentos pode variar.
O Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora de remoção de pelos a laser chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 1.500 voluntários.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Mamaia
06/09/2012
Brasil
Comprador verificado
Este aparelho e perfeito!!!!e acima de tudo traz com ele a excelência de ser um Phillips.
Estou muito satisfeita com a aquisição do Lumea. Gostaria , somente, que ele tivesse um adaptador para realizar a epilacao dos pelos da face.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea SC2001/01 Sistema IPL de remoção de pelos
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Luna
27/05/2012
Brasil
O aparelho cumpre o que promete
Fácil de usar, fácil de seguir o manual. Com o passar do tempo pude perceber seu bom desempenho e eficácia. Apenas lamento o fato de ter que compra-lo na Europa. Porque não se vende este aparelho no Brasil? E se algum dia eu precisar de assistencia tecnica? Obrigada por se interessarem em saber a opinião do consumidor.
Sim, eu recomendo este produto
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