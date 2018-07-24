Descontinuado
Som ao Extremo
A caixa de som Philips ShoqBox SB500 portátil com Bluetooth é a máquina de som mais moderna para todos aqueles que adoram uma festa e gostam de levar a música aonde vão! A sonoridade extrema com alta potência apresenta um grave explosivo e a luz de LED pisca no ritmo da batida.
Bluetooth®
À prova d'água, antichoque
Luzes multicoloridas
Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Quer você esteja ligando para casa ou para os seus amigos em uma festa, ele funciona muito bem.
Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. Os LEDs de diversas cores exclusivamente desenvolvidos piscam no ritmo da batida, dando mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você preferir dançar no escuro, não tem problema, basta mudar em um botão para apagar as luzes.
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.
3.7
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
alkmin
24/07/2018
Brasil
exelente produto
Gostei do produto do som mais não,entendi ainda quando a bateria esta carregado totalmente.E o outro fato acho que deveria ter um carregado especifico poi se estou num local onde não tenho pc poderia carregar em qualquer tomada.Esta é minha opinião poe se soubesse que so carregaria só no pc não teria comprado a não ser que tenha carregado para venda a vulso.
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Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB500A alto-falante wireless portátil
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NicolasAndreas
27/11/2018
Brasil
Potente, preço bom mas sem muita bateria
Minha caixa já caiu da mesa, só deu uma quicadinha(por causa do emborrachado) antes de cair e ficou deboa, nem parece que caiu.
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NILTON46
22/07/2018
Brasil
produto de excelente qualidade.
Muito bom apenas deveria ter carregador independente.
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