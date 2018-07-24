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Descontinuado

ShoqBoxalto-falante wireless portátil

SB500M/00

3.7

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Som ao Extremo

A caixa de som Philips ShoqBox SB500 portátil com Bluetooth é a máquina de som mais moderna para todos aqueles que adoram uma festa e gostam de levar a música aonde vão! A sonoridade extrema com alta potência apresenta um grave explosivo e a luz de LED pisca no ritmo da batida.

Ver todos os benefícios

Som ao Extremo

  • Bluetooth®

  • À prova d'água, antichoque

  • Luzes multicoloridas

Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz

Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Quer você esteja ligando para casa ou para os seus amigos em uma festa, ele funciona muito bem.

Ligue as luzes! Os LEDs multicoloridos pulsam de acordo com a batida

Ligue as luzes! Os LEDs multicoloridos pulsam de acordo com a batida

Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. Os LEDs de diversas cores exclusivamente desenvolvidos piscam no ritmo da batida, dando mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você preferir dançar no escuro, não tem problema, basta mudar em um botão para apagar as luzes.

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2

24/07/2018

Brasil

Brasil

exelente produto

Gostei do produto do som mais não,entendi ainda quando a bateria esta carregado totalmente.E o outro fato acho que deveria ter um carregado especifico poi se estou num local onde não tenho pc poderia carregar em qualquer tomada.Esta é minha opinião poe se soubesse que so carregaria só no pc não teria comprado a não ser que tenha carregado para venda a vulso.

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Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB500A alto-falante wireless portátil

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27/11/2018

Brasil

Brasil

Potente, preço bom mas sem muita bateria

Minha caixa já caiu da mesa, só deu uma quicadinha(por causa do emborrachado) antes de cair e ficou deboa, nem parece que caiu.

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22/07/2018

Brasil

Brasil

produto de excelente qualidade.

Muito bom apenas deveria ter carregador independente.

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