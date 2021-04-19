Descontinuado
SB300B/00
Batidas incríveis, luzes brilhantes
Prepare-se para a batida perfeita! A Philips ShoqBox SB300 tem som explosivo e graves altos com radiadores gêmeos que reproduzem graves. Aumente a animação com as luzes que pulsam junto com a batida. Resistente, antichoque e à prova d’água - leve sua festa para qualquer lugar.
Bluetooth®
À prova d'água, antichoque
Luzes multicoloridas
Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite que você aproveite sua música sem precisar de cabos de energia que enroscam nem de tomadas elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a liberdade de mobilidade agora.
Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. As várias cores pulsam com o ritmo da batida, dando mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você preferir dançar no escuro, o que também é muito bom, basta girar um botão para apagar as luzes.
Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios ou ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.
4.2
de 5
9
Críticas
Romin
19/04/2021
Brasil
Durabilidade depois de anos de uso.
Depois de ler e ver alguns vídeos sobre esse produto eu fiquei bastante interessado em comprar. Mesmo após quase 2 anos de uso, ainda tem som consistente, uma pena a bateria não durar muito, ainda mais se a luz estiver ligada. Será que consigo um suporte pra trocar a bateria?
Prós
Som potente e luzes brilhantes, bateria potente.
Contras
Sem desvantagens
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil
Data de uso 2019-04-19
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil
Data de uso 2019-04-19
NatoSoares
04/09/2018
Brasil
Melhor do que eu esperava
Fiquei surpreso com a potência, já conhecia a qualidade dos produtos da Philips e por isso esperava ter um produto bem elaborado e útil. Mesmo assim ainda superaram as minhas expectativas. #Recomendo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil
Sim, eu recomendo este produto
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Dogga
04/09/2018
Brasil
Melhor do que eu esperava
Fiquei surpreso com a potência, já conhecia a qualidade dos produtos da Philips e por isso esperava ter um produto bem elaborado e útil. Mesmo assim ainda superaram as minhas expectativas. #Recomendo
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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