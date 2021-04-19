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Descontinuado

ShoqBoxalto-falante wireless portátil

SB300B/00

4.2

| (9) Críticas

Batidas incríveis, luzes brilhantes

Prepare-se para a batida perfeita! A Philips ShoqBox SB300 tem som explosivo e graves altos com radiadores gêmeos que reproduzem graves. Aumente a animação com as luzes que pulsam junto com a batida. Resistente, antichoque e à prova d’água - leve sua festa para qualquer lugar.

Ver todos os benefícios

Batidas incríveis, luzes brilhantes

  • Bluetooth®

  • À prova d'água, antichoque

  • Luzes multicoloridas

A bateria recarregável integrada mantém a diversão da festa

Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite que você aproveite sua música sem precisar de cabos de energia que enroscam nem de tomadas elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a liberdade de mobilidade agora.

Ilumine! As luzes multicoloridas surgem com as batidas

Ilumine! As luzes multicoloridas surgem com as batidas

Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. As várias cores pulsam com o ritmo da batida, dando mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você preferir dançar no escuro, o que também é muito bom, basta girar um botão para apagar as luzes.

Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz

Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios ou ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

9

Críticas

2

19/04/2021

Brasil

Brasil

Durabilidade depois de anos de uso.

Depois de ler e ver alguns vídeos sobre esse produto eu fiquei bastante interessado em comprar. Mesmo após quase 2 anos de uso, ainda tem som consistente, uma pena a bateria não durar muito, ainda mais se a luz estiver ligada. Será que consigo um suporte pra trocar a bateria?

Prós

Som potente e luzes brilhantes, bateria potente.

Contras

Sem desvantagens

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil

Data de uso 2019-04-19

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil

Data de uso 2019-04-19

04/09/2018

Brasil

Brasil

Melhor do que eu esperava

Fiquei surpreso com a potência, já conhecia a qualidade dos produtos da Philips e por isso esperava ter um produto bem elaborado e útil. Mesmo assim ainda superaram as minhas expectativas. #Recomendo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ShoqBox SB300B alto-falante wireless portátil

Sim, eu recomendo este produto

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04/09/2018

Brasil

Brasil

Melhor do que eu esperava

Fiquei surpreso com a potência, já conhecia a qualidade dos produtos da Philips e por isso esperava ter um produto bem elaborado e útil. Mesmo assim ainda superaram as minhas expectativas. #Recomendo

Sim, eu recomendo este produto

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