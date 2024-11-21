Descontinuado
RQ1285/17
Um barbear incomparável
O Philips SensoTouch 3D RQ1285, nosso mais avançado barbeador, proporciona um barbear inigualável. O sistema GyroFlex 3D contorna as curvas do rosto, e as cabeças UltraTrack removem os pelos com apenas alguns movimentos.
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min. uso s/ fio/1 h de carga
O sistema de lâminas duplas integrado ao barbeador elétrico Philips levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
O cabo é ergonômico, fácil de usar e apresenta um revestimento antideslizante, garantindo o máximo controle para uma barbear extremamente preciso.
O aparador preciso e suave no contato com a pele apresenta um sistema exclusivo projetado para evitar o contato desnecessário com a pele. Apare bigode e costeletas com perfeição e total facilidade.
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Acesse a seção de peças e acessórios
3.4
de 5
36
Críticas
Bandeira1
21/11/2024
Brasil
Impecável
Após anos de uso diário, o barbeador continua novo. Experiência maravilhosa com o produto e com a marca. Parabéns!
Prós
Durabilidade e conforto
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Data de uso 2022-11-21
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2022-11-21
SilvioV
23/02/2016
Brasil
Comprador verificado
Excelente barbear
Eu já tinha um Senso Touch 3D e o achava ótimo. Porém, este barbeador superou todas as expectativas. Sem sombra de dúvidas é o melhor barbear que eu já vi em um elétrico. Recomendo completamente.
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RPAMPOLHA
07/12/2015
Brasil
EXCELENTE PRODUTO
FACIO MANUSEIO, COMPLETO, QUALIDADE, LIMPEZA, PEÇAS,
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