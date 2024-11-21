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Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchBarbeador elétrico: uso seco e molhado

RQ1285/17

3.4

| (36) Críticas

Um barbear incomparável

O Philips SensoTouch 3D RQ1285, nosso mais avançado barbeador, proporciona um barbear inigualável. O sistema GyroFlex 3D contorna as curvas do rosto, e as cabeças UltraTrack removem os pelos com apenas alguns movimentos.

Ver todos os benefícios

com o sistema GyroFleX 3D

Um barbear incomparável

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min. uso s/ fio/1 h de carga

Barbeadores Super Lift & Cut Action

Barbeadores Super Lift & Cut Action

O sistema de lâminas duplas integrado ao barbeador elétrico Philips levanta os pelos para cortá-los confortavelmente na região abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Formato que cabe na mão fácil de segurar para o máximo controle

Formato que cabe na mão fácil de segurar para o máximo controle

O cabo é ergonômico, fácil de usar e apresenta um revestimento antideslizante, garantindo o máximo controle para uma barbear extremamente preciso.

Aparador preciso e suave no contato com a pele

Aparador preciso e suave no contato com a pele

O aparador preciso e suave no contato com a pele apresenta um sistema exclusivo projetado para evitar o contato desnecessário com a pele. Apare bigode e costeletas com perfeição e total facilidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

36

Críticas

21/11/2024

Brasil

Brasil

Impecável

Após anos de uso diário, o barbeador continua novo. Experiência maravilhosa com o produto e com a marca. Parabéns!

Prós

Durabilidade e conforto

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver

Data de uso 2022-11-21

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2022-11-21

23/02/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente barbear

Eu já tinha um Senso Touch 3D e o achava ótimo. Porém, este barbeador superou todas as expectativas. Sem sombra de dúvidas é o melhor barbear que eu já vi em um elétrico. Recomendo completamente.

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07/12/2015

Brasil

Brasil

EXCELENTE PRODUTO

FACIO MANUSEIO, COMPLETO, QUALIDADE, LIMPEZA, PEÇAS,

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