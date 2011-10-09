Descontinuado
RQ1090
O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo
Para homens que fazem questão do melhor, o arcitec combina a Ação Flex & Pivot com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço.
Indicador de minutos de uso restantes
Três cabeças flexíveis independentes em uma unidade de corte giratória para uma liberdade total de movimentos. Essa combinação exclusiva garante um ótimo contato com a pele em áreas curvas para barbear até os pelos de difícil alcance na região do pescoço.
As três camadas das cabeças de corte Triple-Track aumentam a superfície de barbear em 50% em relação a cabeças de corte padrão de uma única camada giratória.
O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.
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Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
JGDV2011
09/10/2011
Brasil
Para barba espessa demora mais
Para quem tem barba espessa deveria cortar melhor e mais.
Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1090 Electric shaver
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vms28
10/10/2011
Brasil
Não gostei!
Produto não atendeu minhas expectativas! Parecia mas não era!
Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1090 Electric shaver
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