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Descontinuado

arcitecBarbeador elétrico

RQ1090

3

| (2) Críticas

1 prémio

O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo

Para homens que fazem questão do melhor, o arcitec combina a Ação Flex & Pivot com as cabeças de corte Triple-track para um barbear perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço.

Ver todos os benefícios

Perfeitamente rente, mesmo na região do pescoço

O melhor barbeador do fabricante nº 1 do mundo

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A Ação Flex & Pivot segue cada curva do rosto

A Ação Flex & Pivot segue cada curva do rosto

Três cabeças flexíveis independentes em uma unidade de corte giratória para uma liberdade total de movimentos. Essa combinação exclusiva garante um ótimo contato com a pele em áreas curvas para barbear até os pelos de difícil alcance na região do pescoço.

As cabeças de corte Triple-Track oferecem uma superfície de barbear 50% maior

As cabeças de corte Triple-Track oferecem uma superfície de barbear 50% maior

As três camadas das cabeças de corte Triple-Track aumentam a superfície de barbear em 50% em relação a cabeças de corte padrão de uma única camada giratória.

Tecnologia Levanta e Corta

Tecnologia Levanta e Corta

O sistema com duas lâminas deste barbeador elétrico levanta os pelos para cortar confortavelmente abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

2

Críticas

5
3
1

09/10/2011

Brasil

Brasil

Para barba espessa demora mais

Para quem tem barba espessa deveria cortar melhor e mais.

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1090 Electric shaver

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1090 Electric shaver

10/10/2011

Brasil

Brasil

Não gostei!

Produto não atendeu minhas expectativas! Parecia mas não era!

Esta avaliação foi feita para arcitec RQ1090 Electric shaver

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