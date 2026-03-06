Descontinuado
R6L36FV/10
Melhor escolha para dispositivos de baixo consumo
Escolha as baterias de baixo consumo LongLife para seus produtos. A tecnologia Zing-Chloride é perfeita para relógios, rádios, calculadoras e controles remotos.
AA
Cloreto de zinco
A tecnologia de cloreto de zinco de alta qualidade garante vida útil prolongada da pilha quando usada em dispositivos com baixo consumo de energia.
Guia de seleção de pilhas para escolher o tipo de pilha mais adequado para o seu dispositivo
Essas pilhas Philips não possuem metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio e mercúrio.
Críticas