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LongLifeBateria

R6L36FV/10

Melhor escolha para dispositivos de baixo consumo

Escolha as baterias de baixo consumo LongLife para seus produtos. A tecnologia Zing-Chloride é perfeita para relógios, rádios, calculadoras e controles remotos.

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Melhor escolha para dispositivos de baixo consumo

  • AA

  • Cloreto de zinco

A tecnologia de alta qualidade de cloreto de zinco garante vida útil prolongada

A tecnologia de cloreto de zinco de alta qualidade garante vida útil prolongada da pilha quando usada em dispositivos com baixo consumo de energia.

Guia de seleção para escolher a pilha mais adequada

Guia de seleção de pilhas para escolher o tipo de pilha mais adequado para o seu dispositivo

As pilhas de ZnC da Philips contêm 0% de metais pesados prejudiciais à saúde

Essas pilhas Philips não possuem metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio e mercúrio.

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