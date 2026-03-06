Descontinuado
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Use o dispositivo por mais tempo
Ideais para todos os seus dispositivos digitais, estas pilhas AA de alta capacidade não precisam estar totalmente descarregadas para que você possa recarregá-las. Basta recarregá-las quando achar mais conveniente. E mais, você pode recarregá-las até quinhentas vezes.
AA, 2.500 mAh
Níquel hidreto metálico
Estas pilhas AA recarregáveis armazenam e fornecem 2.500 mAh de energia a seus dispositivos para uso prolongado.
A tecnologia de níquel hidreto metálico permite múltiplas recargas e torna praticamente desnecessária a substituição das pilhas.