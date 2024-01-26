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Descontinuado

RechargeablesBateria

R03B4RTU10/59

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Use o dispositivo por mais tempo

Ideais para todos os seus dispositivos digitais, estas pilhas AAA de alta capacidade não precisam estar totalmente descarregadas para que você possa recarregá-las. Basta recarregá-las quando achar mais conveniente. E mais, você pode recarregá-las até quinhentas vezes.

Ver todos os benefícios

Use o dispositivo por mais tempo

  • AAA, 1000 mAh

  • Níquel hidreto metálico

Aproveite a capacidade total a cada utilização

Uma pilha de níquel hidreto metálico pode ser recarregada totalmente por até mil vezes sem que seja necessário descarregá-la. Isso facilita e otimiza o uso de suas pilhas recarregáveis.

Incrível capacidade para operação de dispositivos digitais

Os 1000mAh de energia fazem com que sua câmera digital e outros dispositivos de alto consumo de energia funcionem por mais tempo.

Tecnologia de NiMH para múltiplas recargas

A tecnologia de níquel hidreto metálico permite múltiplas recargas e torna praticamente desnecessária a substituição das pilhas.

Especificações técnicas

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