Descontinuado
QT4011/15
Aparador avançado Pro Skin
Crie o seu próprio estilo de barba com este aparador. A precisão varia de 0,5mm a 10mm.
Ajustes de precisão de 0,5 mm
Lâminas de titânio avançadas
1 h de carregamento/90 min. uso sem fio
Gire o botão para selecionar os ajustes de altura desejados: de uma barba de 3 dias de 0,5mm a uma barba completa de 10mm, em etapas precisas de 0,5mm.
Modernas lâminas de titânio para desempenho de corte superior e afiação de longa duração
Use o aparador no ajuste mais baixo para ter o visual por fazer, com apenas 0,5mm.
Críticas