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90 dias para testar

Descontinuado

Beardtrimmer series 3000aparador de barba

QT4011/15

Aparador avançado Pro Skin

Crie o seu próprio estilo de barba com este aparador. A precisão varia de 0,5mm a 10mm.

Ver todos os benefícios

A maneira mais fácil de começar a barbear

Aparador avançado Pro Skin

  • Ajustes de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas de titânio avançadas

  • 1 h de carregamento/90 min. uso sem fio

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar de 0,5mm a 10mm

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar de 0,5mm a 10mm

Gire o botão para selecionar os ajustes de altura desejados: de uma barba de 3 dias de 0,5mm a uma barba completa de 10mm, em etapas precisas de 0,5mm.

Lâminas com revestimento em titânio para excelente desempenho de corte

Lâminas com revestimento em titânio para excelente desempenho de corte

Modernas lâminas de titânio para desempenho de corte superior e afiação de longa duração

Precisão em 0,5mm

Precisão em 0,5mm

Use o aparador no ajuste mais baixo para ter o visual por fazer, com apenas 0,5mm.

Especificações técnicas

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