Descontinuado
QT4005/15
Nunca foi tão fácil ter a barba perfeita
Crie o seu próprio estilo de barba com este aparador. A precisão varia de 0,5mm a 10mm.
Ajustes de precisão de 0,5 mm
Lâminas em aço inoxidável
45 min de uso s/ fio após 10h de carga
Use o aparador no ajuste mais baixo para ter o visual por fazer, com apenas 0,5mm.
Gire o botão para selecionar os ajustes de altura desejados: de uma barba de 3 dias de 0,5mm a uma barba completa de 10mm, em etapas precisas de 0,5mm.
Apare perfeitamente e com proteção, sempre. As lâminas de aço do aparador tocam suavemente uma na outra e, enquanto aparam, afiam uma na outra para que você tenha afiação extra e eficaz sempre que utilizá-las.
3.5
de 5
8
Críticas
LucasCl
19/12/2019
Brasil
Excelente
Uso o produto há 5 anos, funciona bem até hoje, precisei trocar a pilha e o pente, porém a lâmina e o motor funcionam perfeitamente.
Prós
Fácil e prático
Contras
Muitas horas carregando e a bateria acaba rápido
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Data de uso 2017-12-19
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2017-12-19
Rafaelfilho
02/02/2014
Brasil
Gostei muito do produto, mas tenho uma dúvida pendente.
Adquiri o produto e gostei muito. Gostaria de saber se eu devo esperar a bateria descarregar POR COMPLETA antes de recarregar novamente e se devo começar a usar somente quando a bateria estiver COMPLETA. Muito bom o produto !!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Caye1
11/08/2013
Brasil
Comprador verificado
Fácil de usar.
Além de ter um design moderno e muito bonito, é prático, fácil de usar e limpar.
Sim, eu recomendo este produto
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