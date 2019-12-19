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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000aparador de barba

QT4005/15

3.5

| (8) Críticas

Nunca foi tão fácil ter a barba perfeita

Crie o seu próprio estilo de barba com este aparador. A precisão varia de 0,5mm a 10mm.

Ver todos os benefícios

A maneira mais fácil de começar a barbear

Nunca foi tão fácil ter a barba perfeita

  • Ajustes de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 45 min de uso s/ fio após 10h de carga

Precisão em 0,5mm

Precisão em 0,5mm

Use o aparador no ajuste mais baixo para ter o visual por fazer, com apenas 0,5mm.

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar de 0,5mm a 10mm

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar de 0,5mm a 10mm

Gire o botão para selecionar os ajustes de altura desejados: de uma barba de 3 dias de 0,5mm a uma barba completa de 10mm, em etapas precisas de 0,5mm.

Lâminas em aço inoxidável para afiação de longa duração

Lâminas em aço inoxidável para afiação de longa duração

Apare perfeitamente e com proteção, sempre. As lâminas de aço do aparador tocam suavemente uma na outra e, enquanto aparam, afiam uma na outra para que você tenha afiação extra e eficaz sempre que utilizá-las.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

8

Críticas

19/12/2019

Brasil

Brasil

Excelente

Uso o produto há 5 anos, funciona bem até hoje, precisei trocar a pilha e o pente, porém a lâmina e o motor funcionam perfeitamente.

Prós

Fácil e prático

Contras

Muitas horas carregando e a bateria acaba rápido

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Data de uso 2017-12-19

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Data de uso 2017-12-19

02/02/2014

Brasil

Brasil

Gostei muito do produto, mas tenho uma dúvida pendente.

Adquiri o produto e gostei muito. Gostaria de saber se eu devo esperar a bateria descarregar POR COMPLETA antes de recarregar novamente e se devo começar a usar somente quando a bateria estiver COMPLETA. Muito bom o produto !!

Sim, eu recomendo este produto

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11/08/2013

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Fácil de usar.

Além de ter um design moderno e muito bonito, é prático, fácil de usar e limpar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

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