Descontinuado
Aparador avançado Pro Skin
Crie o seu próprio estilo com este aparador de barba. A precisão varia de 1mm a 10mm.
Ajustes de precisão de 1 mm
Lâminas em aço inoxidável
45 min de uso s/ fio após 10h de carga
Gire o botão para selecionar os ajustes de comprimento desejados: de uma barba curta de 1 mm até uma barba cheia de 10 mm, em etapas precisas de 1 mm.
Defina o aparador no ajuste mais baixo para uma barba perfeita de 3 dias, com apenas 1 mm de comprimento.
As lâminas permanecem extra-afiadas para cortar os pelos sempre de modo organizado e eficiente, mas com as pontas das lâminas e os pentes arredondados para evitar irritação.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
TiagoSF
06/06/2016
Brasil
Comprador verificado
Bom produto
Bom produto, cumpre o que promete. Boa relação custo benefício.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4001/15 aparador de barba
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4001/15 aparador de barba