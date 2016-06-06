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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000aparador de barba

QT4001/15

4

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Aparador avançado Pro Skin

Crie o seu próprio estilo com este aparador de barba. A precisão varia de 1mm a 10mm.

Ver todos os benefícios

A maneira mais fácil de começar a barbear

Aparador avançado Pro Skin

  • Ajustes de precisão de 1 mm

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 45 min de uso s/ fio após 10h de carga

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar, de 1 a 10mm

Ajustes de comprimento fáceis de selecionar, de 1 a 10mm

Gire o botão para selecionar os ajustes de comprimento desejados: de uma barba curta de 1 mm até uma barba cheia de 10 mm, em etapas precisas de 1 mm.

Precisão de 1 mm

Precisão de 1 mm

Defina o aparador no ajuste mais baixo para uma barba perfeita de 3 dias, com apenas 1 mm de comprimento.

Pontas arredondadas para o contato suave com a pele

Pontas arredondadas para o contato suave com a pele

As lâminas permanecem extra-afiadas para cortar os pelos sempre de modo organizado e eficiente, mas com as pontas das lâminas e os pentes arredondados para evitar irritação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

06/06/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Bom produto

Bom produto, cumpre o que promete. Boa relação custo benefício.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 3000 QT4001/15 aparador de barba

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