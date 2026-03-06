Descontinuado
QS6161/32
Crie seu estilo
Crie seu estilo com o Styleshaver da Philips. Este barbeador e modelador tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida.
com intervalos de 0,5 mm
Aparador bilateral
75 min de uso s/ fio após 1h de carga
Lâmina flexível dupla
O aparador totalmente metálico (32 mm) e o pente com 12 ajustes de comprimento facilitam o barbear para que você possa obter exatamente o comprimento de barba desejado. Selecione o ajuste mais adequado usando o controle giratório. O aparador de metal resistente com bordas arredondadas garante uma aparagem precisa e uniforme.
A lâmina dupla facilita o corte de pelos ao redor da barba. O barbeador mediano remove os pelos maiores e mais espessos, enquanto as duas lâminas flutuantes removem suavemente todo o resto.
Ao remover o pente ajustável, você encontrará um aparador bilateral totalmente metálico na parte interna. Use o lado de 32 mm para obter uma aparagem mais eficaz e o lado de 15 mm para aparar com precisão os pequenos detalhes em áreas difíceis de alcançar. As extremidades arredondadas garantem contato suave com a pele. As afiadas lâminas de corte proporcionam aparagem rente à pele, ideal para pequenos detalhes ou áreas como a região do bigode e ao redor da boca.
Críticas