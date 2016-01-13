Descontinuado
QS6160/32
Mostre o seu estilo
Crie a aparência que você quiser com o Styleshaver. Com apenas um movimento do pulso, este barbeador e modelador elétrico tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida, mesmo nas barbas mais difíceis
Pro
Um aparador de barba grande 32mm da Philips com 12 configurações de comprimento ajustáveis de 0,5mm a 10mm que garante o comprimento exato desejado. Gire a roda para travar a configuração de comprimento ideal. O aparador metálico resistente com bordas arredondadas confortáveis para a pele garante um aparo preciso e uniforme.
Retire o pente de comprimento ajustável para usá-lo como aparador de precisão reversível duplo. De um lado, há o aparador de alto desempenho de 32mm. Gire-o para usá-lo como aparador de precisão de 15mm, perfeito para áreas pequenas, como sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido para cortar muito rente e proteger sua pele, o tamanho compacto e o design angular facilitam a visão para que você crie linhas e detalhes finos.
A lâmina dupla facilita a aparagem de pelos ao redor da barba e até mesmo no pescoço. O aparador mediano remove os pelos maiores e mais espessos, e as duas lâminas flutuantes removem suavemente todo o resto.
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1.0
de 5
1
Aval.
PedroAlegrete
13/01/2016
Brasil
Comprador verificado
não gostei
comprei apesar de já possuir outro aparelho, mas esse deixa pelos sem cortar, faz muito barulho, e machuca, acabei voltando para o meu antigo, só uso esse como aparador! perdi dinheiro com essa compra , fiquei decepcionado!
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6160/41 Barbeador e modelador facial para uso seco/molhado
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6160/41 Barbeador e modelador facial para uso seco/molhado