Descontinuado
QS6140/15
Mostre o seu estilo
Crie a aparência que você quiser com o Styleshaver. Com apenas um movimento do pulso, este barbeador e modelador elétrico tem exatamente tudo que você precisa para criar o estilo perfeito: barba por fazer, modelada ou totalmente removida, mesmo nas barbas mais difíceis
Ajustes de precisão de 0,5 mm
50 min sem fio/4 h de carregamento
Barbeador com lâmina dupla
A potente bateria de íon de lítio dura 50 minutos após 4 horas de carregamento. Um rápido carregamento de 10 minutos proporciona 10 minutos de uso. Dessa forma, o aparelho está sempre pronto para usar.
Raspe ou apare sua barba (seca ou molhada) onde desejar. Ao terminar, basta lavar o aparelho em água corrente.
Um aparador de barba grande 32mm da Philips com 12 configurações de comprimento ajustáveis de 0,5mm a 10mm que garante o comprimento exato desejado. Gire a roda para travar a configuração de comprimento ideal. O aparador metálico resistente com bordas arredondadas confortáveis para a pele garante um aparo preciso e uniforme.
2.0
de 5
1
Aval.
PedroAlegrete
01/02/2016
Brasil
Comprador verificado
não me satisfez de forma alguma!
sou usuario dos aparelhos de vcs a muito tempo, mas achei que eles podiam fazer uma barba melhor, assim investi nesse aparelho, mas minha decepção, foi enorme, barulhento, machuca, e não fica uma boa barba, acabei voltando ao antigo, gastei e perdi o ivestimento, fiquei com o aparelho só como aparador, infelizmente, não recomendo!!
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 Barbeador e modelador à prova d'água
Esta avaliação foi feita para StyleShaver QS6140/32 Barbeador e modelador à prova d'água