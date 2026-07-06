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  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
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Descontinuado

OneBlade ProRosto

QP6530/15

4.3
| (24) Críticas | 88% recomendam este produto

1 prémio

Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
O Philips OneBlade Pro é um modelador híbrido revolucionário para aparar, barbear e desenhar linhas clássicas e cantos em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

3 anos de garantia

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Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Feito para cortar o pelo, não a pele

Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Bateria recarregável de íons de lítio

  • Pente de precisão com 12 comprimentos

  • Uso a seco ou molhado

  • Indicador de carga da bateria

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

Projetado para modelar a barba e aparar os pelos do corpo, o Philips OneBlade apara, modela e depila qualquer comprimento de pelos. Ele proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e a pontas arredondadas. E com um cortador que se move a 200 vezes por segundo, ele é eficiente mesmo em pelos mais compridos.

Apare

Apare

Apare até o comprimento de barba desejado. O Philips OneBlade vem com um pente preciso de 12 comprimentos que você pode usar para alcançar vários estilos de barba: curta, bastante rente ou mais comprida.

Contorne

Contorne

Conquiste linhas precisas em segundos com a lâmina dupla face que permite que você veja todos os pelos que está aparando.

Especificações técnicas

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Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-3112060

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.3

de 5

24

Críticas

88%

recomendam este produto

06/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Top

Top o melhor da linha pro gostei bateria duradoura não machuca a barba corta bem suave sem irritar a pele

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2026-05-22

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2026-05-22

08/06/2026

Brasil

Brasil

Excelente produto!

Excelente produto! Corte preciso , não agride a pele, bateria duradoura e fácil de usar. Recomendo para quem deseja praticidade e um ótimo acabamento na barba.

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2026-06-02

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2026-06-02

08/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Super recomendo

Excelente na hora de barbear, consigo vários tipos de barba com o one blade, uso e recomendo.

Prós

Barbear rente além de poder fazer variações

Contras

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2025-07-09

Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto

Date of Use 2025-07-09

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Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.