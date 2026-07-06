Descontinuado
3 anos de garantia
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Bateria recarregável de íons de lítio
Pente de precisão com 12 comprimentos
Uso a seco ou molhado
Indicador de carga da bateria
Projetado para modelar a barba e aparar os pelos do corpo, o Philips OneBlade apara, modela e depila qualquer comprimento de pelos. Ele proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e a pontas arredondadas. E com um cortador que se move a 200 vezes por segundo, ele é eficiente mesmo em pelos mais compridos.
Apare até o comprimento de barba desejado. O Philips OneBlade vem com um pente preciso de 12 comprimentos que você pode usar para alcançar vários estilos de barba: curta, bastante rente ou mais comprida.
Conquiste linhas precisas em segundos com a lâmina dupla face que permite que você veja todos os pelos que está aparando.
Prémios
4.3
de 5
24
Críticas
88%
recomendam este produto
Vicaf
06/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Top
Top o melhor da linha pro gostei bateria duradoura não machuca a barba corta bem suave sem irritar a pele
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2026-05-22
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2026-05-22
08/06/2026
Brasil
Excelente produto!
Excelente produto! Corte preciso , não agride a pele, bateria duradoura e fácil de usar. Recomendo para quem deseja praticidade e um ótimo acabamento na barba.
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2026-06-02
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2026-06-02
Guinho15
08/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Super recomendo
Excelente na hora de barbear, consigo vários tipos de barba com o one blade, uso e recomendo.
Prós
Barbear rente além de poder fazer variações
Contras
Nenhuma
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2025-07-09
Esta avaliação foi feita para OneBlade Pro QP6532/10 Rosto
Date of Use 2025-07-09
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.