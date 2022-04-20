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Descontinuado

OneBlade Pro

QP6510/20

4.1
| (79) Críticas
Barbeie, apare e cont. qualq. comp. pelo
O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar, barbear e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

Feito para cortar o pelo, não a pele

Barbeie, apare e cont. qualq. comp. pelo

  • Barbear, aparar e contornar

  • Para qualquer comprimento de pelo

  • Pente de precisão com 12 comprimentos

  • Recarregável; pele seca ou molhada

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

O Philips OneBlade tem uma nova e revolucionária tecnologia projetada para modelar a barba e aparar os pelos do corpo. Ele pode aparar, contornar e depilar qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (200 vezes por segundo), portanto, ele é eficiente, mesmo em pelos mais longos.

Apare

Apare até o comprimento de barba desejado. O Philips OneBlade vem com um pente preciso de 12 comprimentos que você pode usar para alcançar vários estilos de barba: curta, bastante rente ou mais comprida.

Contorne

Conquiste linhas perfeitas em segundos com a lâmina dupla face que permite ver todos os pelos que está aparando.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

79

Críticas

20/04/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto!

A lâmina não irrita mais minha pele, como acontecia usando barbiadores.

Prós

Não irrita a pele

Contras

Tempo de troca da lâmina

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

05/02/2022

Brasil

Brasil

ELOGIO

EXCELENTE produto, como tudo que já tive da Philips... quase dois anos, sem nenhum tipo de problema... perfeito no funcionamento e durabilidade... e, principalmente, recarregável, evitando despesa com pilhas... troquei a primeira lamina apenas depois de 8 ou 10 meses... já estou na terceira.... SEM DORES DE CABEÇA... parabens!!!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

18/06/2021

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Melhor aquisição!!

[Employee of philipsglobal] Super recomendo. Bateria duradoura, dura cerca de 5-6 usos (com duração aproximada de 30-45min), lâmina de fácil remoção para limpeza e regulagem de altura do corte com muitos nivéis facilitando a adaptação.

Prós

Fácil limpeza, prático, muitos recursos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro

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Avisos legais

  1. Cada lâmina dura até 4 meses - Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem variar.