Descontinuado
QP6510/20
Barbear, aparar e contornar
Para qualquer comprimento de pelo
Pente de precisão com 12 comprimentos
Recarregável; pele seca ou molhada
O Philips OneBlade tem uma nova e revolucionária tecnologia projetada para modelar a barba e aparar os pelos do corpo. Ele pode aparar, contornar e depilar qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de dupla proteção, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna a tarefa mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear dispõe de um cortador de movimentação rápida (200 vezes por segundo), portanto, ele é eficiente, mesmo em pelos mais longos.
Apare até o comprimento de barba desejado. O Philips OneBlade vem com um pente preciso de 12 comprimentos que você pode usar para alcançar vários estilos de barba: curta, bastante rente ou mais comprida.
Conquiste linhas perfeitas em segundos com a lâmina dupla face que permite ver todos os pelos que está aparando.
4.1
de 5
79
Críticas
Lipehawly
20/04/2022
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto!
A lâmina não irrita mais minha pele, como acontecia usando barbiadores.
Prós
Não irrita a pele
Contras
Tempo de troca da lâmina
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para QP6510/20 OneBlade Pro
Sim, eu recomendo este produto
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Zanca
05/02/2022
Brasil
ELOGIO
EXCELENTE produto, como tudo que já tive da Philips... quase dois anos, sem nenhum tipo de problema... perfeito no funcionamento e durabilidade... e, principalmente, recarregável, evitando despesa com pilhas... troquei a primeira lamina apenas depois de 8 ou 10 meses... já estou na terceira.... SEM DORES DE CABEÇA... parabens!!!
Sim, eu recomendo este produto
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EduardoJ
18/06/2021
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Melhor aquisição!!
[Employee of philipsglobal] Super recomendo. Bateria duradoura, dura cerca de 5-6 usos (com duração aproximada de 30-45min), lâmina de fácil remoção para limpeza e regulagem de altura do corte com muitos nivéis facilitando a adaptação.
Prós
Fácil limpeza, prático, muitos recursos
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Cada lâmina dura até 4 meses - Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem variar.