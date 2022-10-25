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Descontinuado

OneBladeLâmina substituível

QP610/50

4.7
| (7) Críticas | 100% recomendam este produto
Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
Seu sistema de dupla proteção com revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo
Ver todos os benefícios
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Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Feito para cortar o pelo, não a pele

Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Aparar, contornar e barbear

  • 1 lâmina original e 1 kit para o corpo

  • Adequada para todos os modelos de OneBlade

  • Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

O Philips OneBlade é um novo e revolucionário modelador híbrido que pode aparar, raspar e contornar em qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de proteção dupla, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.

Adequada para todos os cabos OneBlade

Adequada para todos os cabos OneBlade

Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lâmina que não fica gasta facilmente

Lâmina que não fica gasta facilmente

Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor. Quando o indicador de substituição (ícone de ejeção) aparecer na lâmina, o desempenho da lâmina pode não ser mais ideal. É hora de mudar a lâmina para a melhor experiência de barbear

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

4
2
1

25/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Excelente produto!

[Employee of philipsglobal] Todos os produtos relacionados a linha OneBlade são maravilhosos! Recomendo para todos!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

24/10/2022

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Top das Galáxias Total

[Employee of philipsglobal] Produto de excelente qualidade e durabilidade. Além d excelente relação custo x benefício.

Prós

Praticidade e eficácia

Contras

Nenhuma

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

24/10/2022

Brasil

Brasil

Ótimo produto

Produto com corte bem rente a pele sem machucar, utilizo sempre

Prós

Praticidade

Contras

Desgaste rápido da lâmina

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível

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Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.