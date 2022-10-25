Descontinuado
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Aparar, contornar e barbear
1 lâmina original e 1 kit para o corpo
Adequada para todos os modelos de OneBlade
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor
O Philips OneBlade é um novo e revolucionário modelador híbrido que pode aparar, raspar e contornar em qualquer comprimento de pelo. Seu sistema de proteção dupla, um revestimento deslizante combinado com pontas arredondadas, torna o barbear mais fácil e confortável. Sua tecnologia de barbear conta com um cortador de movimento rápido que corta qualquer comprimento de pelo.
Compatível com OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lâmina de aço inoxidável que dura por até 4 meses de uso* para manter a sensação de frescor. Quando o indicador de substituição (ícone de ejeção) aparecer na lâmina, o desempenho da lâmina pode não ser mais ideal. É hora de mudar a lâmina para a melhor experiência de barbear
4.7
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
Rino82
25/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Excelente produto!
[Employee of philipsglobal] Todos os produtos relacionados a linha OneBlade são maravilhosos! Recomendo para todos!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível
MAFECO
24/10/2022
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Top das Galáxias Total
[Employee of philipsglobal] Produto de excelente qualidade e durabilidade. Além d excelente relação custo x benefício.
Prós
Praticidade e eficácia
Contras
Nenhuma
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível
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Cobraezebra 1001
24/10/2022
Brasil
Ótimo produto
Produto com corte bem rente a pele sem machucar, utilizo sempre
Prós
Praticidade
Contras
Desgaste rápido da lâmina
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP610/50 Lâmina substituível
Sim, eu recomendo este produto
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Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.