ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
  • Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

Descontinuado

OneBlade

QP2530/20

4.2
| (1386) Críticas | 84% recomendam este produto
Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo
O Philips OneBlade é um novo modelador híbrido revolucionário para aparar, barbear e criar contornos e linhas clássicas em qualquer tipo de pelo. Esqueça as diversas etapas e ferramentas. O OneBlade faz tudo.
Ver todos os benefícios

3 anos de garantia

30_days_badge_web

Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Feito para cortar o pelo, não a pele

Barbeie, apare e contorne qualquer comprimento de pelo

  • Barbear, aparar e contornar

  • Para qualquer comprimento de pelo

  • 4 pentes com encaixe para barba

  • Recarregável; pele seca ou molhada

Tecnologia OneBlade exclusiva

Tecnologia OneBlade exclusiva

Projetado para modelar a barba e aparar os pelos do corpo, o Philips OneBlade apara, modela e depila qualquer comprimento de pelos. Ele proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e a pontas arredondadas. E com um cortador que se move a 200 vezes por segundo, ele é eficiente mesmo em pelos mais compridos.

Apare

Apare

Apare de acordo com o comprimento de barba desejado. O barbeador Philips OneBlade Face vem com 4 pentes para barba: 1 mm para uma barba estilo "por fazer", 2 mm para uma barba rala, 3 mm para uma aparagem rente e 5 mm ou barba longa.

Contorne

Contorne

Conquiste linhas precisas em segundos com a lâmina dupla face que permite que você veja todos os pelos que está aparando.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

1386

Críticas

84%

recomendam este produto

15/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto Inovador!

👍 O Philips OneBlade é a escolha ideal para quem busca praticidade, trazendo inovação, conforto, confiança e sustentabilidade, sendo perfeito para quem deseja manter o estilo com rapidez e sem complicações. Estou muito satisfeito no cuidado com a minha barba. Sua tecnologia revolucionária permite aparar, contornar e raspar qualquer comprimento de pelo com eficiência e suavidade. E o mais importante, a lâmina não irrita a pele e também não encrava os pelos da barba.

Prós

O OneBlade é um aliado para quem quer estilo, rapidez e conforto sem abrir mão da praticidade e da sustentabilidade.

Contras

O OneBlade é excelente em praticidade e conforto, mas tem limitações na autonomia e no barbear super rente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-28

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-28

13/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo o one blade

O produto cumpre o que tem como objetivo, a lâmina realmente não irrita a pele, não machuca e o funcionamento é bem suave sem problemas ou acidente com pele ou corte, eu vou fazer uso do produto sempre que possível, pelo que vejo a lâmina tem duração razoável, mas compensa muito pra quem tem sensibilidade a lâminas convencionais. Recomendo muito.

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-20

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1424/10 Rosto

Date of Use 2026-05-20

19/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

ótimo produto

muito prático e não é perigoso de usar, gostei bastante!

Prós

praticidade

Contras

o custo das lâminas são altos para realizar a troca

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto

Date of Use 2025-07-21

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP2724/10 Rosto

Date of Use 2025-07-21

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Cada lâmina dura até 4 meses - Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de 2 vezes por semana. Os resultados reais podem variar.