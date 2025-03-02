ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
  • Proteção incomparável para a pele das partes íntimas

OneBlade IntimateLâmina SkinProtect

QP229/50

4.1

| (102) Críticas | 80% recomendam este produto

Proteção incomparável para a pele das partes íntimas

O Philips OneBlade Intimate foi desenvolvido para um barbear suave em áreas sensíveis. Seu exclusivo protetor de pele proporciona uma camada extra de confiança ao aparar suas áreas íntimas.

Ver todos os benefícios
30_days_badge_web

Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!

Produtos compatíveis
OneBlade

OneBlade
Intimo

QP1924/10

Para áreas íntimas

Proteção incomparável para a pele das partes íntimas

  • Para áreas íntimas

  • 2 lâminas SkinProtect

  • Adequada para todos os cabos OneBlade

  • Cada lâmina dura até 4 meses **

Corta os pelos, não a sua confiança

Corta os pelos, não a sua confiança

A tecnologia exclusiva do OneBlade foi desenvolvida para tornar o cuidado pessoal mais fácil. Seu cortador de movimento rápido (12.000 x/min) corta os pelos de forma rápida e eficiente, seja aparando a barba por fazer, modelando a barba ou barbeando as partes íntimas.

Camada extra de proteção em áreas sensíveis

Camada extra de proteção em áreas sensíveis

A lâmina OneBlade SkinProtect adiciona uma camada extra de confiança onde você mais precisa. Seu design protetor acompanha cada curva e canto de áreas sensíveis, como axilas e áreas íntimas, sem chegar muito perto. Desenvolvido para manter o cuidado confortável com seu barbeador íntimo.

Lâminas feitas para durar*, fáceis de substituir

Lâminas feitas para durar*, fáceis de substituir

As lâminas resistentes de aço inoxidável do OneBlade foram desenvolvidas para manter o corte por muito tempo. Para obter os melhores resultados, substitua a lâmina a cada 4 meses*.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

102

Críticas

80%

recomendam este produto

02/03/2025

Brasil

Brasil

Melhor Solução de Raspagem

É a melhor solução para aparar pêlos no mercado, uso desde 2022

Prós

Fácil de usar, limpar e manter.

Contras

Não há o serviço de subscrição aqui no Brasil.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original

Date of Use 2023-03-02

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original

Date of Use 2023-03-02

28/12/2022

Brasil

Brasil

Muito bom

è claro que é mais caro que uma lamina, mas não agride a pele, é uma qualidade incrível, recomendo muito.

Prós

Qualidade e conforto

Contras

Não possui

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original

Date of Use 2022-06-27

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original

Date of Use 2022-06-27

13/09/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo o produto, mas não comprei aqui no site.

Não comprei aqui no site, o frete tá muito alto, mas recomendo o produto.

Prós

Muito bom

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP210/51 Lâmina original

Date of Use 2022-03-13

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP210/51 Lâmina original

Date of Use 2022-03-13

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.

  2. Embalagem reciclável à base de papel