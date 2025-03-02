Proteção incomparável para a pele das partes íntimas
O Philips OneBlade Intimate foi desenvolvido para um barbear suave em áreas sensíveis. Seu exclusivo protetor de pele proporciona uma camada extra de confiança ao aparar suas áreas íntimas.
Experimente o Philips OneBlade por 30 dias. Raspe, apare e contorne sem irritação ou receba seu dinheiro de volta. Teste sem risco!
Para áreas íntimas
2 lâminas SkinProtect
Adequada para todos os cabos OneBlade
Cada lâmina dura até 4 meses **
A tecnologia exclusiva do OneBlade foi desenvolvida para tornar o cuidado pessoal mais fácil. Seu cortador de movimento rápido (12.000 x/min) corta os pelos de forma rápida e eficiente, seja aparando a barba por fazer, modelando a barba ou barbeando as partes íntimas.
A lâmina OneBlade SkinProtect adiciona uma camada extra de confiança onde você mais precisa. Seu design protetor acompanha cada curva e canto de áreas sensíveis, como axilas e áreas íntimas, sem chegar muito perto. Desenvolvido para manter o cuidado confortável com seu barbeador íntimo.
As lâminas resistentes de aço inoxidável do OneBlade foram desenvolvidas para manter o corte por muito tempo. Para obter os melhores resultados, substitua a lâmina a cada 4 meses*.
4.1
de 5
102
Críticas
80%
recomendam este produto
petter93
02/03/2025
Brasil
Melhor Solução de Raspagem
É a melhor solução para aparar pêlos no mercado, uso desde 2022
Prós
Fácil de usar, limpar e manter.
Contras
Não há o serviço de subscrição aqui no Brasil.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original
Date of Use 2023-03-02
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original
Date of Use 2023-03-02
Olar
28/12/2022
Brasil
Muito bom
è claro que é mais caro que uma lamina, mas não agride a pele, é uma qualidade incrível, recomendo muito.
Prós
Qualidade e conforto
Contras
Não possui
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original
Date of Use 2022-06-27
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP220/51 Lâmina original
Date of Use 2022-06-27
13/09/2022
Brasil
Comprador verificado
Recomendo o produto, mas não comprei aqui no site.
Não comprei aqui no site, o frete tá muito alto, mas recomendo o produto.
Prós
Muito bom
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP210/51 Lâmina original
Date of Use 2022-03-13
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade Original QP210/51 Lâmina original
Date of Use 2022-03-13
Para a melhor experiência ao barbear. Considerando uma frequência de duas vezes por semana. Os resultados reais podem variar.
Embalagem reciclável à base de papel