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Descontinuado

Multigroom series 3000Kit aparador masculino multiuso

QG3190/00

2.7

| (37) Críticas

Visibilidade superior, precisão máxima

A revolucionária tecnologia MicroBlade deste kit aparador Philips foi projetada para oferecer precisão incomparável e criar a aparência exata que você tinha em mente sem os pelos indesejáveis.

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  • Pro

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100% à prova d'água para uso durante o banho e fácil limpeza

100% à prova d'água para uso durante o banho e fácil limpeza

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Tecnologia MicroBlade: precisão incomparável

Tecnologia MicroBlade: precisão incomparável

A revolucionária tecnologia MicroBlade foi projetada para fornecer cortes com precisão, criando o visual exato que você tem em mente.

Mais afiado do que titânio*: lâminas em aço inoxidável temperado para uma vida útil longa

Mais afiado do que titânio*: lâminas em aço inoxidável temperado para uma vida útil longa

As lâminas autoafiadoras em aço inoxidável temperado são mais afiadas do que titânio*.

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

37

Críticas

23/09/2018

Brasil

Brasil

Muito bom.

Gostaria de saber se ele recarrega pelo movimento ou por luz solar. Pos uso a mais de 2 anos e so carreguei ele na luz duas vezes. Ou se meu modelo e um modelo que nao deveria ter cido vendido sei la.

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29/09/2017

Brasil

Brasil

FALTOU ACESSORIO

Muito bom o produto por enquanto, só usei uma vez, acabei de recarregar. O unico problema é que veio faltando o acessório de tirar pelos do nariz, fiquei decepcionado, pois deveria haver um controle maior na hora de fechar a embalagem.

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10/10/2011

Brasil

Brasil

Produto Munto bom dezempenho

Produto muito bom , mais tem um ponto fraco não e recomendado para aquelas pesoas descuidadas que deixaõ o produto cair , porque é fragil.

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