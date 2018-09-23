Descontinuado
QG3190/00
Visibilidade superior, precisão máxima
A revolucionária tecnologia MicroBlade deste kit aparador Philips foi projetada para oferecer precisão incomparável e criar a aparência exata que você tinha em mente sem os pelos indesejáveis.
Pro
9 em 1
À prova d'água
100% à prova d'água para fácil utilização e limpeza.
A revolucionária tecnologia MicroBlade foi projetada para fornecer cortes com precisão, criando o visual exato que você tem em mente.
As lâminas autoafiadoras em aço inoxidável temperado são mais afiadas do que titânio*.
2.7
de 5
37
Críticas
Flexa
23/09/2018
Brasil
Muito bom.
Gostaria de saber se ele recarrega pelo movimento ou por luz solar. Pos uso a mais de 2 anos e so carreguei ele na luz duas vezes. Ou se meu modelo e um modelo que nao deveria ter cido vendido sei la.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Vollero
29/09/2017
Brasil
FALTOU ACESSORIO
Muito bom o produto por enquanto, só usei uma vez, acabei de recarregar. O unico problema é que veio faltando o acessório de tirar pelos do nariz, fiquei decepcionado, pois deveria haver um controle maior na hora de fechar a embalagem.
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Pekus
10/10/2011
Brasil
Produto Munto bom dezempenho
Produto muito bom , mais tem um ponto fraco não e recomendado para aquelas pesoas descuidadas que deixaõ o produto cair , porque é fragil.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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