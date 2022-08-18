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Descontinuado

6000 seriesFones de ouvido intra-auriculares com microfone

PRO6305BK/00

4.6
| (11) Críticas | 88% recomendam este produto
Tudo o que você precisa
Playlists, podcasts, telefonemas--estes fones de ouvido intra-auriculares com fio oferecem o som nítido que você precisa. Eles também são compatíveis com áudio de alta resolução, então você ouvirá mais detalhes quando estiver escutando seu serviço de streaming de alta resolução favorito.
Ver todos os benefícios

Tudo o que você precisa

  • Drivers de 12,2 mm/acabamento fechado

  • microfone embutido

  • Preto

  • Fones de ouvido intra-auriculares

Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido

Atenda à uma chamada, pause a sua playlist, tudo isso sem tocar no seu smartphone. O microfone embutido com cancelamento de eco mantém o som claro quando você está falando. Ao ouvir música e podcasts, os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados proporcionam um som claro e detalhado.

Áudio de alta resolução. Ouça mais

Você adora o seu serviço de streaming de alta resolução? Ouça mais com esses fones de ouvido de alta resolução. Eles são capazes de reproduzir altas frequências de até 40 kHz, proporcionando mais detalhes quando você estiver em movimento.

3 capas de borracha intercambiáveis para fones de ouvido. Encaixe confortável

Um tubo acústico oval e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para fones de ouvido criam a vedação perfeita. Desfrute do conforto auditivo e do excelente isolamento passivo de ruído durante o dia todo.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

11

Críticas

88%

recomendam este produto

3
1

18/08/2022

Brasil

Brasil

Assinatura sonora

Hoje, após ter experimentado vários fones de grandes marcas eu posso dizer que sons graves não valem de nada se não tiver um bom palco sonoro e expansão dos graves. Esse fone entrega graves bem destacados sem apagar as frequênciasmais altas. Pra quem gosta de música com vários instrumentos isso é de grande valor. Pra ouvir batidão, qualquer coisa serve.

Prós

Equilibrio

Contras

Tem fio

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

24/11/2021

Brasil

Brasil

Excelente!!

O melhor fone em qualidade, graves absurdos e limpos!!

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18/11/2021

Brasil

Brasil

TOP!!!

Cumpre o que promete! Já tive fones bem mais caros e resolvi experimentar esse por indicação. Me surpreendi totalmente. Gente é bom demaaaaais!

Prós

Som de alta resolução de verdade!

Contras

Não tem desvantagem simplesmente

Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

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