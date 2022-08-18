Descontinuado
PRO6305BK/00
Drivers de 12,2 mm/acabamento fechado
microfone embutido
Preto
Fones de ouvido intra-auriculares
Atenda à uma chamada, pause a sua playlist, tudo isso sem tocar no seu smartphone. O microfone embutido com cancelamento de eco mantém o som claro quando você está falando. Ao ouvir música e podcasts, os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados proporcionam um som claro e detalhado.
Você adora o seu serviço de streaming de alta resolução? Ouça mais com esses fones de ouvido de alta resolução. Eles são capazes de reproduzir altas frequências de até 40 kHz, proporcionando mais detalhes quando você estiver em movimento.
Um tubo acústico oval e três tamanhos de capas de borracha intercambiáveis para fones de ouvido criam a vedação perfeita. Desfrute do conforto auditivo e do excelente isolamento passivo de ruído durante o dia todo.
4.6
de 5
11
Críticas
88%
recomendam este produto
Hans Zimmer
18/08/2022
Brasil
Assinatura sonora
Hoje, após ter experimentado vários fones de grandes marcas eu posso dizer que sons graves não valem de nada se não tiver um bom palco sonoro e expansão dos graves. Esse fone entrega graves bem destacados sem apagar as frequênciasmais altas. Pra quem gosta de música com vários instrumentos isso é de grande valor. Pra ouvir batidão, qualquer coisa serve.
Prós
Equilibrio
Contras
Tem fio
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
Sim, eu recomendo este produto
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TioBeto
24/11/2021
Brasil
Excelente!!
O melhor fone em qualidade, graves absurdos e limpos!!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Nomeline
18/11/2021
Brasil
TOP!!!
Cumpre o que promete! Já tive fones bem mais caros e resolvi experimentar esse por indicação. Me surpreendi totalmente. Gente é bom demaaaaais!
Prós
Som de alta resolução de verdade!
Contras
Não tem desvantagem simplesmente
Esta avaliação foi feita para 6000 series PRO6305BK Fones de ouvido intra-auriculares com microfone
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