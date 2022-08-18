Estou pra lá de satisfeito com o fone, sou muito chato quando o assunto é som, sou músico e busco o máximo de qualidade dentro do que eu posso pagar e esse fone superou e muito as minhas expectativas tanto no preço quanto na qualidade. o fone realmente entrega tudo o que a propaganda diz, mas o player ou dispositivo que sera usado também tem que ser de qualidade, o fone em si não faz milagres, para usar em smartphone e ter toda a qualidade que o fone oferece tem que ouvir musicas no formato Lossless ( sem perca ) como FLAC , ALAC, testei em formato MP3 128, 160 192 e ficou ruim em 320 Kbps fica aceitavel, mas não tem comparação com o FLAC, o problema do FLAC é que é um arquivo é muito grande mas pra quem quer qualidade de som esse não deverá se um problema. e sério... o fone é perfeito nos agudos, médios e graves tudo na medida certa para tornar a experiencia extremamente agradável, pra quem gosta de grave ele tem graves bem profundos. O design do fone permite um encaixa perfeito nas orelhas e não fica caindo e pra quem gosta de dormir ouvindo música pode deitar a cabeça no travesseiro com o fone que não sentirá desconforto. a Philips acertou em cheio quando desenvolveu esse fone, digo a você que vale muito a pena o investimento.