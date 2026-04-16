ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Go to promotion

90 dias para testar

Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.

Saiba mais

  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples
  • Seguro, rápido e simples

Descontinuado

Nose trimmer series 3000aparador de pelos do nariz à prova d'água

NT9110/30

4.3
| (32) Críticas
Seguro, rápido e simples
O aparador de pelos do nariz, orelhas e sobrancelhas da Philips dispõe de um microaparador de alta precisão para um uso seguro, rápido e fácil.
Ver todos os benefícios

para nariz, orelha e sobrancelhas

Seguro, rápido e simples

  • Plus

Ângulo perfeito para um fácil alcance e máximo conforto

Ângulo perfeito para um fácil alcance e máximo conforto

.

Aparador com proteção que impede beliscões, cortes e arranhões

Aparador com proteção que impede beliscões, cortes e arranhões

Este revolucionário aparador Philips SafeGuard apresenta uma proteção ultrafina para as lâminas, garantindo que apenas os pelos sejam capturados, e não a pele. Além disso, os pelos não ficam presos entre duas lâminas de corte, que se movimentam separadamente, garantindo que eles não sejam puxados.

Alça macia para o máximo controle

Alça macia para o máximo controle

A alça emborrachada garante um melhor controle durante o uso, mesmo se o aparelho estiver molhado.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Encontrar uma peça avulsa ou um acessório

Acesse a seção de peças e acessórios

Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

32

Críticas

16/04/2026

Brasil

Brasil

Produto bom , porém não consigo achar ponteira

Péssimo suporte, produto ótimo,mais preciso comprar a ponteira e ninguém sabe informar nada um jogando para outro 10 número de telefone e nada

Prós

Não tem peça

Contras

Não acha ponteira

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

22/12/2019

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Este produto tem excelentes recursos

O produto entrega tudo o que promete. É excelente para tirar pelos das narinas, das orelhas e sobrancelhas. Mesmo sendo a pilha, não consome muito, então uma pilha dura muitos meses. É fácil de limpar e ser à prova d'água o torna extremamente funcional.

Prós

Funcional e prático

Contras

Precisa de pilha

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

09/11/2017

Brasil

Brasil

ÒTIMO PRODUTO

Eu lí vários comentários, negativos e positivos..Mais na minha opinião o produto é ótimo..leiam atentamente o manual antes de utilizar o produto bem como á limpeza que tem que ser feita após uso. Pra resumir á pilha tem que ser alcalina ou recarregavél á limpeza tem que ser feita em baixo dá torneira passando á escovinha que vem com o aparelho..quando o produto ficar por tempo longo fora de uso se recomenda retirar á pilha evitando o compromentimento do mesmo e evitando vazamentos, No geral é um ótimo produto vendo custo e beneficio, evite quedas e longe do alcance de crianças

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.