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Descontinuado
NT9110/30
Plus
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Este revolucionário aparador Philips SafeGuard apresenta uma proteção ultrafina para as lâminas, garantindo que apenas os pelos sejam capturados, e não a pele. Além disso, os pelos não ficam presos entre duas lâminas de corte, que se movimentam separadamente, garantindo que eles não sejam puxados.
A alça emborrachada garante um melhor controle durante o uso, mesmo se o aparelho estiver molhado.
4.3
de 5
32
Críticas
16/04/2026
Brasil
Produto bom , porém não consigo achar ponteira
Péssimo suporte, produto ótimo,mais preciso comprar a ponteira e ninguém sabe informar nada um jogando para outro 10 número de telefone e nada
Prós
Não tem peça
Contras
Não acha ponteira
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água
Sim, eu recomendo este produto
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Jcalvelli
22/12/2019
Brasil
Comprador verificado
Este produto tem excelentes recursos
O produto entrega tudo o que promete. É excelente para tirar pelos das narinas, das orelhas e sobrancelhas. Mesmo sendo a pilha, não consome muito, então uma pilha dura muitos meses. É fácil de limpar e ser à prova d'água o torna extremamente funcional.
Prós
Funcional e prático
Contras
Precisa de pilha
Sim, eu recomendo este produto
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Edson2017
09/11/2017
Brasil
ÒTIMO PRODUTO
Eu lí vários comentários, negativos e positivos..Mais na minha opinião o produto é ótimo..leiam atentamente o manual antes de utilizar o produto bem como á limpeza que tem que ser feita após uso. Pra resumir á pilha tem que ser alcalina ou recarregavél á limpeza tem que ser feita em baixo dá torneira passando á escovinha que vem com o aparelho..quando o produto ficar por tempo longo fora de uso se recomenda retirar á pilha evitando o compromentimento do mesmo e evitando vazamentos, No geral é um ótimo produto vendo custo e beneficio, evite quedas e longe do alcance de crianças
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 aparador de pelos do nariz à prova d'água
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