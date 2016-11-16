Descontinuado
NC1/00
Ouça um som de primeira
Aproveite o cancelamento de ruído do Fidelio NC1. Você só ouvirá um som altamente fiel sem igual, sem ruídos. Compactos, dobráveis e confortáveis o tempo todo, eles são a companhia sonora ideal em longos trajetos diários ou viagens.
Áudio de alta resolução
Auricular
Espumas confortáveis Deluxe
Dobráveis e compactas
Ao contrário da maioria dos fones de ouvido com cancelamento de ruído, o Fidelio NC-1 continua funcionando com ou sem a bateria para reproduzir de modo consistente o áudio de alta fidelidade do Fidelio em qualquer ambiente. Quando a bateria acaba, basta desativar o ANC e continuar sua jornada sonora.
Os drivers do alto-falante foram escolhidos, ajustados e testados cuidadosamente antes de serem emparelhados a fim de garantir o som mais natural e equilibrado. Os drivers de 40mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com ampla faixa dinâmica e riqueza de detalhes.
Silvo é um som eletrônico ouvido quando você usa fones de ouvido com o ANC, mas sem estar ouvindo música. Nossa tecnologia de cancelamento de ruído do Fidelio minimiza bastante o silvo para evitar que seu ambiente de reprodução de músicas seja interrompido por qualquer ruído desnecessário.
3.5
de 5
2
Críticas
jmayers
16/11/2016
Brasil
Bom fone, cancelamento de ruídos quase completo
É um bom fone, com resposta excelente de graves e agudos. O cancelamento de ruídos não é excelente.
Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído
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Rogerio7
06/08/2019
Brasil
Sem peças de reposição
Após pouco uso, as almofadas se desmancham e a philips não tem para reposição
Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído
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