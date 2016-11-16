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Descontinuado

Fones com cancelamento de ruído

NC1/00

3.5

| (2) Críticas

Ouça um som de primeira

Aproveite o cancelamento de ruído do Fidelio NC1. Você só ouvirá um som altamente fiel sem igual, sem ruídos. Compactos, dobráveis e confortáveis o tempo todo, eles são a companhia sonora ideal em longos trajetos diários ou viagens.

Ver todos os benefícios

Ouça um som de primeira

  • Áudio de alta resolução

  • Auricular

  • Espumas confortáveis Deluxe

  • Dobráveis e compactas

A solução Smart power o mantém conectado à sua música

Ao contrário da maioria dos fones de ouvido com cancelamento de ruído, o Fidelio NC-1 continua funcionando com ou sem a bateria para reproduzir de modo consistente o áudio de alta fidelidade do Fidelio em qualquer ambiente. Quando a bateria acaba, basta desativar o ANC e continuar sua jornada sonora.

Drivers de neodímio avançados de 40mm para um som de alta fidelidade

Drivers de neodímio avançados de 40mm para um som de alta fidelidade

Os drivers do alto-falante foram escolhidos, ajustados e testados cuidadosamente antes de serem emparelhados a fim de garantir o som mais natural e equilibrado. Os drivers de 40mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com ampla faixa dinâmica e riqueza de detalhes.

Sem silvos para garantir uma reprodução contínua

Silvo é um som eletrônico ouvido quando você usa fones de ouvido com o ANC, mas sem estar ouvindo música. Nossa tecnologia de cancelamento de ruído do Fidelio minimiza bastante o silvo para evitar que seu ambiente de reprodução de músicas seja interrompido por qualquer ruído desnecessário.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

2

Críticas

5
2
1

16/11/2016

Brasil

Brasil

Bom fone, cancelamento de ruídos quase completo

É um bom fone, com resposta excelente de graves e agudos. O cancelamento de ruídos não é excelente.

Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído

Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído

06/08/2019

Brasil

Brasil

Sem peças de reposição

Após pouco uso, as almofadas se desmancham e a philips não tem para reposição

Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído

Esta avaliação foi feita para NC1 Fones com cancelamento de ruído

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