NA150/00
Crocante e macio com -90% de gordura*
Alterne entre 2 cestas e 1 bandeja grd
Gaveta com design ergonômico e compacto
A tecnologia RapidAir com design exclusivo em forma de estrela usa fluxo de ar quente rápido para assar lanches e acompanhamentos crocantes por fora e macios por dentro.
Retire a divisória para colocar cestas de 3,55 L em uma espaçosa bandeja para assar de 7,1 L. Capacidade para até 900 g de batatas fritas, 1.200 g de legumes ou 10 coxinhas de frango. Ou use a cesta grande para assar até dois frangos de 1 kg.
Nossa compacta Airfryer Dual Basket poupa 40% de espaço.** A gaveta inclui dois cabos horizontais fortes para um manuseio seguro e confortável mesmo quando cheia.
Críticas
Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão
Em comparação com os modelos NA35x e NA55x
Medições internas do laboratório usando o modelo NA15x com salmão em comparação com forno classe A. Os resultados exatos variam de acordo com o tipo de produto e a receita