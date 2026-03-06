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  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
  • Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta

Série 1000Airfryer Dual Basket

NA150/00

Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta
Alterne facilmente de duas cestas para uma bandeja grande com divisória removível. Cozinhe o que quiser, seja uma refeição com dois ingredientes ou um assado maior, sempre crocante por fora e macio por dentro, graças à nossa tecnologia RapidAir.
Ver todos os benefícios

Cozinhe uma refeição grande ou duas refeições ao mesmo tempo

Nossa Airfryer Dual Basket mais compacta

  • Crocante e macio com -90% de gordura*

  • Alterne entre 2 cestas e 1 bandeja grd

  • Gaveta com design ergonômico e compacto

Alimentos crocantes e macios com até 90% menos gordura*

Alimentos crocantes e macios com até 90% menos gordura*

A tecnologia RapidAir com design exclusivo em forma de estrela usa fluxo de ar quente rápido para assar lanches e acompanhamentos crocantes por fora e macios por dentro.

Opções de duas cestas ou uma bandeja para assar grande

Opções de duas cestas ou uma bandeja para assar grande

Retire a divisória para colocar cestas de 3,55 L em uma espaçosa bandeja para assar de 7,1 L. Capacidade para até 900 g de batatas fritas, 1.200 g de legumes ou 10 coxinhas de frango. Ou use a cesta grande para assar até dois frangos de 1 kg.

O design ergonômico poupa espaço e garante manuseio fácil e seguro da gaveta.

O design ergonômico poupa espaço e garante manuseio fácil e seguro da gaveta.

Nossa compacta Airfryer Dual Basket poupa 40% de espaço.** A gaveta inclui dois cabos horizontais fortes para um manuseio seguro e confortável mesmo quando cheia.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Em comparação com batatas fritas feitas em casa em uma fritadeira convencional por imersão

  2. Em comparação com os modelos NA35x e NA55x

  3. Medições internas do laboratório usando o modelo NA15x com salmão em comparação com forno classe A. Os resultados exatos variam de acordo com o tipo de produto e a receita