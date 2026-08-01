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16 em 1: rosto, cabeça e corpo
Pente de precisão premium
Lâminas de aço autoafiadoras
Tecnologia BeardSense
Nosso aparador vem com 16 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.
O nosso pente de precisão premium, com 11 ajustes de comprimento em intervalos de 0,2 mm, de 1 a 3 mm, proporciona precisão máxima para aparar no comprimento exato que você pretende para ter um visual perfeito.
As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.
4.8
de 5
19
Críticas
100%
recomendam este produto
ZSorpionZ
01/08/2026
Brasil
Elogio
Prático e eficiente. Produto excelente! Gostei muito de usar, no meu caso, facilitou fazer a barba e bigode.
Prós
Praticidade
Contras
Preço
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1
Date of Use 2026-07-31
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1
Date of Use 2026-07-31
Zeca82
11/07/2026
Brasil
Comprador verificado
ótimos recursos
O produto é excelente, o corte é preciso e a bateria dura bastante, fácil de limpar e muito versátil, diversos acessórios possibilitando melhores resultados.
Prós
O primeiro produto apresentou defeito e foi devidamente substituido em garantia.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1
Date of Use 2026-07-01
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-01
Xique Chico
30/06/2026
Brasil
Este produto é super legal!
Produto de extrema qualidade e procedência! Referência de mercado. Superou as minhas expectativas e necessidades.
Prós
Todas!
Contras
Nenhuma!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1
Date of Use 2026-06-27
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1
Date of Use 2026-06-27
Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos
A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão
Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra