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  • Precisão de aço inoxidável
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All-in-One Trimmer 9000 SeriesAparador 16 em 1

MG9532/15

4.8
| (19) Críticas | 100% recomendam este produto
Precisão de aço inoxidável
Nosso aparador multifuncional proporciona a versatilidade e a precisão de que você precisa com 16 ferramentas de qualidade projetadas para o rosto, a cabeça e o corpo. As lâminas autoafiadoras permanecem afiadas desde o primeiro dia e o pente de precisão premium ajuda a obter o visual e o estilo que você deseja.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Precisão de aço inoxidável

  • 16 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Pente de precisão premium

  • Lâminas de aço autoafiadoras

  • Tecnologia BeardSense

16 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

16 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

Nosso aparador vem com 16 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.

Um corte uniforme no comprimento preciso para seu visual perfeito

Um corte uniforme no comprimento preciso para seu visual perfeito

O nosso pente de precisão premium, com 11 ajustes de comprimento em intervalos de 0,2 mm, de 1 a 3 mm, proporciona precisão máxima para aparar no comprimento exato que você pretende para ter um visual perfeito.

Precisão máxima e desempenho duradouro

Precisão máxima e desempenho duradouro

As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

19

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

01/08/2026

Brasil

Brasil

Elogio

Prático e eficiente. Produto excelente! Gostei muito de usar, no meu caso, facilitou fazer a barba e bigode.

Prós

Praticidade

Contras

Preço

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-07-31

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-07-31

11/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

ótimos recursos

O produto é excelente, o corte é preciso e a bateria dura bastante, fácil de limpar e muito versátil, diversos acessórios possibilitando melhores resultados.

Prós

O primeiro produto apresentou defeito e foi devidamente substituido em garantia.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-07-01

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-07-01

30/06/2026

Brasil

Brasil

Este produto é super legal!

Produto de extrema qualidade e procedência! Referência de mercado. Superou as minhas expectativas e necessidades.

Prós

Todas!

Contras

Nenhuma!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-06-27

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Aparador 16 em 1

Date of Use 2026-06-27

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Avisos legais

  1. Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos

  2. A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão

  3. Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra