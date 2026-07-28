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13 em 1: rosto, cabeça e corpo
Pente de precisão premium
Lâminas de aço autoafiadoras
Tecnologia BeardSense
Nosso aparador vem com 13 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.
O nosso pente de precisão premium, com 11 ajustes de comprimento em intervalos de 0,2 mm, de 1 a 3 mm, proporciona precisão máxima para aparar no comprimento exato que você pretende para ter um visual perfeito.
As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.
4.3
de 5
375
Críticas
82%
recomendam este produto
Conti90
28/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Produto completo
Produto completo. Satisfaz totalmente minha necessidade, bateria bem duradoura e qualidade de todos os materiais excelente. Único ponto para considerar é que o carregor vem sem a fonte de energia. Pelo custo do produto poderia vir completo
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1
Date of Use 2026-05-20
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1
Date of Use 2026-05-20
D270
07/07/2026
Brasil
Produto excelente para presentear
Dei de presente para o meu irmão e agora ele não para mais de falar desse produto, ele sempre teve problemas com lâminas convencionar por ser muito sensitivo, depois desse produto ele nunca mais teve nenhuma reclamação acerca disso. Recomendo!
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-05
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-05
Anonimo12346789
09/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Aparador de pelos masculinos 5000
Comprei esse aparador de presente para o meu pai e ele está usando com frequência. Ele já tinha outros aparelhos, mas comentou que gostou bastante desse pela praticidade de ter vários acessórios no mesmo kit. A barba ficou bem aparada e o corte pareceu uniforme. Ele também achou fácil trocar os pentes e fazer os ajustes necessários. Outro ponto que chamou a atenção foi que o aparelho não fica puxando os fios durante o uso. No geral, foi um presente que deu certo e atendeu às expectativas. Até agora ele está bem satisfeito com o produto.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-27
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000
Date of Use 2026-05-27
Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos
A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão
Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra