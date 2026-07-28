ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

Go to promotion

90 dias para testar

Teste seu produto; se não ficar satisfeito, devolveremos seu dinheiro.

Saiba mais

  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão
  • Uma única ferramenta, a máxima precisão

All-in-One Trimmer 7000 SeriesAparador 13 em 1

MG7922/15

4.3
| (375) Críticas | 82% recomendam este produto
Uma única ferramenta, a máxima precisão
Nosso aparador multifuncional proporciona a versatilidade e a precisão de que você precisa com 13 ferramentas de qualidade projetadas para o rosto, a cabeça e o corpo. As lâminas autoafiadoras permanecem afiadas desde o primeiro dia e o pente de precisão premium ajuda a obter o visual e o estilo que você deseja.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Uma única ferramenta, a máxima precisão

  • 13 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Pente de precisão premium

  • Lâminas de aço autoafiadoras

  • Tecnologia BeardSense

13 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

13 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

Nosso aparador vem com 13 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.

Um corte uniforme no comprimento preciso para seu visual perfeito

Um corte uniforme no comprimento preciso para seu visual perfeito

O nosso pente de precisão premium, com 11 ajustes de comprimento em intervalos de 0,2 mm, de 1 a 3 mm, proporciona precisão máxima para aparar no comprimento exato que você pretende para ter um visual perfeito.

Precisão máxima e desempenho duradouro

Precisão máxima e desempenho duradouro

As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

375

Críticas

82%

recomendam este produto

28/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Produto completo

Produto completo. Satisfaz totalmente minha necessidade, bateria bem duradoura e qualidade de todos os materiais excelente. Único ponto para considerar é que o carregor vem sem a fonte de energia. Pelo custo do produto poderia vir completo

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1

Date of Use 2026-05-20

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7922/15 Aparador 13 em 1

Date of Use 2026-05-20

07/07/2026

Brasil

Brasil

Produto excelente para presentear

Dei de presente para o meu irmão e agora ele não para mais de falar desse produto, ele sempre teve problemas com lâminas convencionar por ser muito sensitivo, depois desse produto ele nunca mais teve nenhuma reclamação acerca disso. Recomendo!

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-05

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-05

09/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Aparador de pelos masculinos 5000

Comprei esse aparador de presente para o meu pai e ele está usando com frequência. Ele já tinha outros aparelhos, mas comentou que gostou bastante desse pela praticidade de ter vários acessórios no mesmo kit. A barba ficou bem aparada e o corte pareceu uniforme. Ele também achou fácil trocar os pentes e fazer os ajustes necessários. Outro ponto que chamou a atenção foi que o aparelho não fica puxando os fios durante o uso. No geral, foi um presente que deu certo e atendeu às expectativas. Até agora ele está bem satisfeito com o produto.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-27

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5950/15 Série 5000

Date of Use 2026-05-27

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Com base em 2,3 aparos de pelos do rosto por semana, tendo cada sessão uma duração média de 11,5 minutos

  2. A opção de carga rápida fornece energia suficiente para uma sessão

  3. Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra