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  • Tudo em um: o Multigroom para todos os estilos
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Tudo em UmAparador 10 em 1

MG5922/15

3.6
| (41) Críticas
Tudo em um: o Multigroom para todos os estilos
Nosso Multigroom possui dez ferramentas de alta qualidade projetadas para o rosto, cabelo e corpo. Suas lâminas autoafiáveis garantem desempenho duradouro e permanecem afiadas desde o primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.
Ver todos os benefícios

Para rosto, cabelo e corpo

Tudo em um: o Multigroom para todos os estilos

  • 10 em 1: rosto, cabelos e corpo

  • Lâminas autoafiáveis

  • Tecnologia BeardSense

10 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

10 ferramentas para todas as necessidades de cuidados pessoais

Nosso aparador vem com 10 ferramentas para que você possa aparar e modelar seus pelos faciais, cortar seu cabelo e cuidar do seu corpo, abrangendo convenientemente todas as suas necessidades de cuidados.

Precisão máxima e desempenho duradouro

Precisão máxima e desempenho duradouro

As lâminas de aço autoafiadoras proporcionam maior resistência para garantir precisão máxima à medida que você apara, permanecendo tão afiadas quanto no primeiro dia, sem necessidade de lubrificação.

Aparagem potente mesmo nas barbas mais desafiadoras

Aparagem potente mesmo nas barbas mais desafiadoras

Com a tecnologia BeardSense, nosso aparador verifica a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, garantindo a potência certa para obter o melhor resultado.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

41

Críticas

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Funcional

Muito bom, sem pontos negativos até então.. carrega rápido, corta bem, não machuca, é leve e fácil limpar.. perde desempenho quando é usado na agua, mas acredito que isso varia de pelo para pelo.

Prós

portátil, sem fio, prova d'água

Contras

não tem suporte para apoiar

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1

Date of Use 2026-06-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Tudo em Um MG5922/15 Aparador 10 em 1

Date of Use 2026-06-12

07/02/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente! Melhor aparador de pelos da categoria

Ótimo aparador de pelos, dos melhores do mercado com certeza. Preciso, resistente, bonito, a prova d'água e excelente automomia.

Prós

A prova d'água e excelente autonomia

Contras

Pentes um pouco altos

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

06/02/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto.

Produto cumpre as expectativas. Muito bom e fácil de usar.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11 em 1, barba, cabelo e corpo

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Avisos legais

  1. Com base em 2,3 aparos faciais por semana, com duração média de 11,5 minutos por sessão.

  2. Em apenas uma carga rápida (5m) você garante um barbear completo

  3. Ao fazer o registro em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra