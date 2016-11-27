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Descontinuado

Micro system moderno

MCM330/12

5

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Obcecados por som

Moderno e avançado, inovador e cheio de estilo: assim é o moderno micro system Philips, com som dinâmico, design atraente e o envolvente LivingSound.

Ver todos os benefícios

Som que combina com sua casa

Obcecados por som

  • pode ser montado na parede

Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Potência total de saída de 20 W RMS

Potência total de saída de 20 W RMS

Este sistema tem 20 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

27/11/2016

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Encantador

Encantador o portátil, que comprei para usar na cozinha. Som de boa qualidade, funções e mecanismo interessantes e modernos.

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Esta avaliação foi feita para MCM330 Micro system moderno

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27/11/2016

Brasil

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Encantador

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28/07/2013

Brasil

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Ecxelente

O máximo,excelência em eletrônicos em geral!!! O desempenho é impar e meus aparelhos é somente Philips e nada mais...

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