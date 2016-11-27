Descontinuado
Obcecados por som
Moderno e avançado, inovador e cheio de estilo: assim é o moderno micro system Philips, com som dinâmico, design atraente e o envolvente LivingSound.
pode ser montado na parede
O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.
O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.
Este sistema tem 20 W RMS de potência total de saída. RMS significa Valor quadrático médio, uma medida característica de potência de áudio, ou, mais precisamente, a energia elétrica, medida em Watts, transferida de um amplificador de áudio para um alto-falante. A quantidade de energia elétrica fornecida para o alto-falante e sua sensibilidade determinam a potência sonora gerada. Quanto mais alta a voltagem, maior será a potência sonora emitida pelo alto-falante.
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5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
magras
27/11/2016
Brasil
Comprador verificado
Encantador
Encantador o portátil, que comprei para usar na cozinha. Som de boa qualidade, funções e mecanismo interessantes e modernos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM330 Micro system moderno
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magras
27/11/2016
Brasil
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Tavares1
28/07/2013
Brasil
Ecxelente
O máximo,excelência em eletrônicos em geral!!! O desempenho é impar e meus aparelhos é somente Philips e nada mais...
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Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.