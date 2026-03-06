ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem primária
  • Fotografia frontal do produto
  • Imagem primária

Descontinuado

Micro System

MCD1165/55

Curta uma excelente experiência cinematográfica

Com o micro system MCD1165 com DVD Philips, você tem a certeza de que ouvirá um som de cinema que envolve todo o ambiente. O sistema de caixas acústicas com potência máxima de 70 W RMS permite que você sinta cada efeito sonoro. Você também conta com o recurso USB Direct para exibir fotos e reproduzir músicas.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Curta uma excelente experiência cinematográfica

  • DVD

  • CD, CD de MP3, USB e FM

  • Sistema 2.1 com subwoofer

  • 70 W máx.

Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Nítido, Potente, Suave e Brilhante - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Karaokê para cantar em casa a qualquer hora

Karaokê para cantar em casa a qualquer hora

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

Sistema de caixas acústicas Bass Reflex que fornecem graves profundos e potentes

O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.