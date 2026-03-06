Descontinuado
MCD1165/55
Curta uma excelente experiência cinematográfica
Com o micro system MCD1165 com DVD Philips, você tem a certeza de que ouvirá um som de cinema que envolve todo o ambiente. O sistema de caixas acústicas com potência máxima de 70 W RMS permite que você sinta cada efeito sonoro. Você também conta com o recurso USB Direct para exibir fotos e reproduzir músicas.
DVD
CD, CD de MP3, USB e FM
Sistema 2.1 com subwoofer
70 W máx.
O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Nítido, Potente, Suave e Brilhante - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.
O sistema de caixas acústicas Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.
Críticas