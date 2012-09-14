Descontinuado
M1/00
Fidelio
Preto
Microfone integrado com botão de atendimento e um estojo incluso
Cabo feito de tecido macio isento de oxigênio para alta qualidade de sinal
Materiais excepcionais, incluindo alumínio e couro
3.0
de 5
11
Críticas
hinduffs
14/09/2012
Brasil
excelente acústico.
fone de extrema qualidade, mas eu não estou aqui para falar disso, como que permitem um cara dar opiniões alheias ao fone, não quero saber o quão prazeroso foi o uso deste para você, mas sim as especificações que o tornam de boa qualidade, em seu comentário romantista pouco pude aproveitar para minha pesquisa de mercado, se queres falar de forma poética, procure sites de literatura. O.B.S: esse foi um comentário a parte, afim de criticar administradores do sistema e o comentarista "poético".
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vitorv
24/07/2012
Brasil
Excelente Qualidade
No resumo da análise esgotei o assunto, embora para satisfazer os parâmetros do site, possa falar da FIDELIDADE, quase o nome em italiano do produto, fidelio. Cada vez que o experimentei na loja de demonstração, arrepiei-me todo pela imagem do som que se desenhava em meus olhos cerrados para sentir degustar o sabor e o perfume do som, numa passional e aficionada emoção que lembra um tango ou um samba canção de Gouveia e Amorim da década 40/50/60...
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RoosGold
30/05/2019
Brasil
Boa qualidade sonora, mas com projeto deficiente.
Apesar de ter boa qualidade sonora e um sistema de cancelamento de ruídos consideravelmente bom, peca pela qualidade das espumas, que além de serem pequenas, possuem espessura insuficiente, sendo muito macias. Como a envergadura do arco dos fones é um tanto aberta, a pressão sobre a cabeça acaba sendo insuficiente. Outro grande problema é que o revestimento das espumas é de péssima qualidade, tendo descascado em pouco tempo. Parece ser um problema de "DNA" dos fones Philips, já que a compra deste Fidelio foi uma solução apresentada pela própria empresa, após meus fones Uptown terem sofrido do mesmo problema de desgaste prematuro das espumas. O cabo também apresentou defeito logo após o término da garantia e ao tentar repara-lo ficou evidente que se tratava de um cabo realmente muito ruim, me obrigando a comprar um de outra marca, importado.
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