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Descontinuado

Philips Fideliofones de ouvido auriculares

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3
| (11) Críticas
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O Philips Fidelio M1 combina o que há de melhor entre som e conforto, oferecendo qualidade sonora legítima aonde quer que você vá! Desenvolvido por especialistas para criar excelente isolamento acústico em um design leve e resistente: curta o som em alta definição aonde quer que você vá.
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Microfone integrado com botão de atendimento e um estojo incluso

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Cabo feito de tecido macio isento de oxigênio para alta qualidade de sinal

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Materiais excepcionais, incluindo alumínio e couro

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

11

Críticas

14/09/2012

Brasil

Brasil

excelente acústico.

fone de extrema qualidade, mas eu não estou aqui para falar disso, como que permitem um cara dar opiniões alheias ao fone, não quero saber o quão prazeroso foi o uso deste para você, mas sim as especificações que o tornam de boa qualidade, em seu comentário romantista pouco pude aproveitar para minha pesquisa de mercado, se queres falar de forma poética, procure sites de literatura. O.B.S: esse foi um comentário a parte, afim de criticar administradores do sistema e o comentarista "poético".

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Esta avaliação foi feita para M1 fones de ouvido auriculares

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24/07/2012

Brasil

Brasil

Excelente Qualidade

No resumo da análise esgotei o assunto, embora para satisfazer os parâmetros do site, possa falar da FIDELIDADE, quase o nome em italiano do produto, fidelio. Cada vez que o experimentei na loja de demonstração, arrepiei-me todo pela imagem do som que se desenhava em meus olhos cerrados para sentir degustar o sabor e o perfume do som, numa passional e aficionada emoção que lembra um tango ou um samba canção de Gouveia e Amorim da década 40/50/60...

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30/05/2019

Brasil

Brasil

Boa qualidade sonora, mas com projeto deficiente.

Apesar de ter boa qualidade sonora e um sistema de cancelamento de ruídos consideravelmente bom, peca pela qualidade das espumas, que além de serem pequenas, possuem espessura insuficiente, sendo muito macias. Como a envergadura do arco dos fones é um tanto aberta, a pressão sobre a cabeça acaba sendo insuficiente. Outro grande problema é que o revestimento das espumas é de péssima qualidade, tendo descascado em pouco tempo. Parece ser um problema de "DNA" dos fones Philips, já que a compra deste Fidelio foi uma solução apresentada pela própria empresa, após meus fones Uptown terem sofrido do mesmo problema de desgaste prematuro das espumas. O cabo também apresentou defeito logo após o término da garantia e ao tentar repara-lo ficou evidente que se tratava de um cabo realmente muito ruim, me obrigando a comprar um de outra marca, importado.

Esta avaliação foi feita para M1 fones de ouvido auriculares

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