Resposta de frequência ajustada para identificar as preferências do usuário

Uma ampla pesquisa foi realizada com os mais exigentes amantes da música para identificar suas preferências sonoras, como por exemplo o balanço dos detalhes do som que eles preferiam. Nossos engenheiros acústicos ajustaram o Fidelio M1 para ampliar a riqueza de detalhes que influencia na qualidade do som, como a maneira que o ouvido reflete o som e responde a ele. Como resultado, os nossos fones de ouvido M1 foram desenvolvidos para reproduzir o som mais fiel possível ao original, incluindo os tipos de gravação atuais.