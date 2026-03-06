Descontinuado
M1WT/00
Total fidelidade e alta qualidade. Aonde quer que você vá.
Os fones de ouvido Philips Fidelio M1 combinam o que há de melhor entre som e conforto, oferecendo pureza em termos de qualidade sonora. Desenvolvido por especialistas para criar excelente isolamento acústico em um design leve e resistente: curta o som de alta definição aonde quer que você vá.
Fidelio
Branco
Fones de ouvido testados cuidadosamente para o melhor balanço sonoro.
Uma ampla pesquisa foi realizada com os mais exigentes amantes da música para identificar suas preferências sonoras, como por exemplo o balanço dos detalhes do som que eles preferiam. Nossos engenheiros acústicos ajustaram o Fidelio M1 para ampliar a riqueza de detalhes que influencia na qualidade do som, como a maneira que o ouvido reflete o som e responde a ele. Como resultado, os nossos fones de ouvido M1 foram desenvolvidos para reproduzir o som mais fiel possível ao original, incluindo os tipos de gravação atuais.
O isolamento acústico é uma trava de borracha integrada à câmara interna dos fones para eliminar o vazamento de som desnecessário e manter os detalhes sonoros: resultando em graves mais profundos.
Prémios
Críticas