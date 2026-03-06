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Descontinuado

Philips FidelioHeadset com alça intra-auricular

M1WT/00

2 Prémios

Total fidelidade e alta qualidade. Aonde quer que você vá.

Os fones de ouvido Philips Fidelio M1 combinam o que há de melhor entre som e conforto, oferecendo pureza em termos de qualidade sonora. Desenvolvido por especialistas para criar excelente isolamento acústico em um design leve e resistente: curta o som de alta definição aonde quer que você vá.

Ver todos os benefícios

Total fidelidade e alta qualidade. Aonde quer que você vá.

  • Fidelio

  • Branco

Fones de ouvido testados cuidadosamente para o melhor balanço sonoro

Fones de ouvido testados cuidadosamente para o melhor balanço sonoro.

Resposta de frequência ajustada para identificar as preferências do usuário

Uma ampla pesquisa foi realizada com os mais exigentes amantes da música para identificar suas preferências sonoras, como por exemplo o balanço dos detalhes do som que eles preferiam. Nossos engenheiros acústicos ajustaram o Fidelio M1 para ampliar a riqueza de detalhes que influencia na qualidade do som, como a maneira que o ouvido reflete o som e responde a ele. Como resultado, os nossos fones de ouvido M1 foram desenvolvidos para reproduzir o som mais fiel possível ao original, incluindo os tipos de gravação atuais.

Estrutura com isolamento acústico para evitar o vazamento do som

Estrutura com isolamento acústico para evitar o vazamento do som

O isolamento acústico é uma trava de borracha integrada à câmara interna dos fones para eliminar o vazamento de som desnecessário e manter os detalhes sonoros: resultando em graves mais profundos.

Especificações técnicas

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Prémios

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