LUMTB850X1/30
Alimentos mais frescos para viagens mais saborosas
O Philips TB8501 é uma caixa térmica portátil de alta capacidade. Com potentes zonas duplas de congelamento e resfriamento, além de uma função de redução de odores, ele mantém seus alimentos e bebidas frescos. E por ser equipado com rodas e uma alça, é fácil de mover.
Redução de odores por plasma
Duas zonas de resfriamento e congelamento
Controle de temperatura potente
Grande capacidade de armazenamento
Equipado com rodas silenciosas de PU de 6 polegadas e uma alça dobrável, a série Philips TB8000 é fácil de transportar até o veículo. Basta puxar a alça e transportar como uma pequena mala no aeroporto. O design exclusivo das rodas de 3 raios ajuda a manter o equilíbrio, prevenindo arranhões ou outros danos, além de facilitar a limpeza. As rodas e a alça reforçadas suportam uma carga de até 60 kg e, mesmo totalmente carregadas, podem subir e descer 100 degraus sem deformação ou danos.*1
O Philips TB8501 reduz odores indesejados de alimentos armazenados. A tecnologia de plasma integrada libera íons positivos e negativos no ar. Esses íons interagem com substâncias odoríferas*2, convertendo-as em substâncias inofensivas ou eliminando a maior parte delas. Esse processo também pode remover bactérias*2 do ar, resultando em armazenamento de alimentos mais seguro e fresco para sua viagem.
Com dois compartimentos separados, o Philips TB8501 pode resfriar e congelar itens ao mesmo tempo. São 4 combinações de resfriamento e congelamento, que proporcionam flexibilidade de armazenamento para alimentos e bebidas. Por isso, durante a viagem, você pode consumir bebidas e lanches frescos, além de sorvetes.
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Críticas
1. Testado e medido em laboratório interno.
2. De acordo com relatórios de testes de laboratório, ele é capaz de absorver ou decompor 94,8% de metilmercaptano e trimetilamina, que representam gases odoríferos. A taxa antibacteriana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus chega a 99,99%.
3. Monitoramento do alcance de temperatura do refrigerador: temperatura ambiente até -22 °C. Testado em laboratório interno em um refrigerador vazio com temperatura ambiente de 20 °C, medindo a curva de queda de temperatura.
4. Fonte: diretrizes de temperaturas de armazenamento seguras para leite materno humano emitidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), EUA.
5. Testado em laboratório interno em um refrigerador vazio com temperatura ambiente de 20 °C. Monitoramento do tempo de resfriamento do compartimento menor de 20 °C para 0 °C e do tempo de congelamento de 20 °C para -10 °C. Isso se aplica ao refrigerador; a queda de temperatura dos itens armazenados pode variar.
6. Monitoramento da exibição de temperatura do refrigerador ao ser desligado. Testado em laboratório interno em um refrigerador totalmente carregado com temperatura ambiente de 32 °C, desligando-o assim que atingiu -20 °C. Isso se aplica ao refrigerador; a mudança de temperatura dos itens armazenados pode variar.
7. Fonte de alimentação CC para monitorar o consumo de energia do modo ECO do refrigerador. Testado em laboratório interno em um refrigerador vazio com temperatura ambiente de 25 °C, configurando a temperatura para -20 °C e medindo o consumo de energia em um ciclo de trabalho. O consumo de energia de 1 semana foi baseado em 2,2 horas de condução por dia.
8. Testado em laboratório interno. O compressor para de funcionar quando o refrigerador está inclinado em um ângulo de 30°. Quando o ângulo de inclinação é menor que 29° e permanece por mais de 1 minuto, o compressor volta a funcionar.